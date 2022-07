Ein Fass Bier zum Jubiläum: Die Feuerwehr Roßhaupten feiert 150-jähriges Bestehen

Bei der Feier mit dabei waren Ehrengäste wie der Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und der Patenverein aus Füssen. Diese überbrachten auch Geschenke.

Roßhaupten Von 40 Freiwilligen zur Gründung auf 80 aktive Mitglieder zum Jubiläum: Am vergangenen Wochenende feierte die Freiwillige Feuerwehr Roßhaupten ihren 150. Geburtstag mit einem gebührenden Fest. Ein abwechslungsreiches, tagesfüllendes Programm, sowie Speis und Trank boten sich dabei den Mitgliedern und Besuchern.

Bei strahlendem Sonnenschein zogen die aktiven Mitglieder, die Jugendfeuerwehr und die Ehrenmitglieder in einem kleinen Festzug durch das Dorf zum Festgottesdienst. Begleitet wurden sie dabei von der Musikkapelle Roßhaupten, die das Fest bis in den Nachmittag musikalisch umrahmte. Zur Feier des Tages waren mehr als 150 Feuerwehrler aus dem Altlandkreis Füssen angereist und natürlich ließen sich auch Roßhauptens Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine aus der Gemeinde mit ihren Fahnen das Fest nicht entgehen. Bürgermeister Thomas Pihusch, der Vorsitzende der Feuerwehr Josef Walk sowie der Kommandant Robert Miller und der Kreisbrandrat Markus Barnsteiner sprachen nach dem Gottesdienst ihre Glückwünsche an den Jubiläumsverein aus.

Feuerwehr Roßhaupten feiert 150-jähriges Bestehen

Der zehn Jahre ältere Patenverein aus Füssen stiftete zu diesem Anlass ein neues Fahnenband und ein Fass Bier.

Im Gründungsjahr 1872 haben sich laut Vereinschronik direkt nach dem Aufruf der Gemeinde bereits 40 Freiwillige gefunden, die zukünftig der Feuerwehr dienen wollten. Heute hat sich die Zahl verdoppelt: Der Verein verzeichnet mittlerweile stolze 80 aktive Mitglieder. Zusätzlich sind derzeit über 20 Anwärter in der Jugendfeuerwehr, die bei Erreichen der Volljährigkeit und Abschluss der Ausbildung in den aktiven Dienst übertreten dürfen.

150 Jahre Feuerwehr Roßhaupten 150 Jahre Feuerwehr Roßhaupten - Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Kreisbrandrat Markus Barnsteiner (links) übergibt die Dankurkunde für 150 Jahre vom Landkreis Ostallgäu an Vorstand Josef Walk (rechts). Bild: Andi Linder

Was der Patenverein Füssen an Gerätschaften hat, zeigte die Feuerwehr am Nachmittag: Die Füssener boten eine kleine Vorführung mit der Drehleiter und zusammen mit einer Löschgruppe aus Roßhaupten wurde eine Personenrettung über diese Drehleiter mit einer Bergung aus dem zweiten Stock demonstriert. Die Jugendfeuerwehr hatte für Groß und Klein Wasserspiele aufgebaut und zeigte Interessierten außerdem den Umgang mit der Wärmebildkamera in einem dunklen Keller.

Übung an echtem Feuer

Kreisjugendwart Klaus Grosch war mit dem Brandschutzerziehungsanhänger zum Fest gekommen und bediente mit seinen beiden Kindern den Firetrainer. Damit wurde unter kontrollierten Bedingungen echtes Feuer gelöscht. Ab dem späten Nachmittag übernahmen die Original Waasenmoser die musikalische Begleitung und ließen die Veranstaltung zünftig ausklingen.

Ursprünglich sollte bei der Feier der neue Gerätewagen eingeweiht werden. Wie derzeit nicht unüblich, verzögert sich aber auch hier die Lieferzeit und der Gerätewagen wird voraussichtlich erst im Herbst nach Roßhaupten kommen. Alois Guggemos