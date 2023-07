Ein Glanzstück von 1951 und viel Stimmung bei Eisenberger Fest

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Weit gereiste Besucher laden zum Gegenbesuch zu ihrer Fahrzeugweihe ein.

Ein Glanzstück stand am Wochenende im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Freiwillige Feuerwehr Eisenberg: Feierlich wurde die frisch restaurierte Fahne von 1951 präsentiert, die erst am vergangenen Dienstag gerade noch rechtzeitig zu den Feierlichkeiten fertig geworden war.

Schlechtes Wetter verhindert Fahnenzug

Nachdem am Freitagabend das Festwochenende mit einer „Fire-Feier“ eröffnet worden war, die für ein volles Bierzelt gesorgt hatte, folgte am Sonntag der feierliche Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria-Hilf in Speiden. Wegen des schlechten Wetters hatten sich die Fahnenabordnungen und Vertreter der umliegenden Feuerwehren erst direkt vor der Kirche für den Einzug getroffen. Geleitet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Wolfgang Schnabel, die musikalische Gestaltung übernahm die Musikkapelle Eisenberg. Da das Wetter sich besserte, ging es mit einem großen Festzug und nicht zu überhörenden Böllerschüssen zurück nach Eisenberg ins Bierzelt, wo weiterhin die Musikkapelle für gute Stimmung sorgte.

Fahnenband vom Patenverein

Der Vorsitzende der Feuerwehr, Robert Fritz, zeigte sich bei seiner Begrüßung sehr erfreut über die zahlreich erschienen Gäste des Jubiläumsfestakts. Der Vorsitzende der Hopferauer Feuerwehr, Daniel Ambros, des Patenvereins der Eisenberger überreichte ein Fahnenband, das zuvor in der Kirche gesegnet worden war. Es folgten Grußworte von Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler und dem Vertreter des Landkreises Dr. Alois Kling, der den 5500 aktiven Feuerwehrlern im Ostallgäu für ihren Einsatz dankte, Glückwünsche von Landrätin Maria Rita Zinnecker ausrichtete und eine Urkunde überreichte.

Der Einladung gefolgt war auch die Feuerwehr Frankenhausen, mit denen die Eisenberger eine seit 1999 andauernde Freundschaft verbindet und deren Sprecher Mike Grün die Feuerwehr Eisenberg im Gegenzug zur eigenen Fahrzeugweihe im nächsten Jahr einlud.

Max Schabel, Sprecher der Eisenberger Vereine, mit Vorsitzendem Robert Fritz und Kommandant Christoph Kössel.

Der Sprecher der Eisenberger Vereine, Max Schabel, fand beeindruckend, was von den Mitgliedern der Feuerwehr das ganze Jahr über geleistet wird, von großen Einsätzen wie Stadelbränden bis zu kleineren Arbeiten wie dem Beseitigen von Ölspuren. Bürgermeister Manfred Kössel dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit und die immerwährende Bereitschaft. Das kulinarische Programm hatte die Feuerwehr komplett selbst organisiert, sagte Kommandant Christoph Kössel und lobte die vielen freiwilligen Helfer, die seit dem Beginn des Aufbaus am Dienstag immer bereitstanden und mit anpackten.

Hüpfburg für die Kinder

Für gute Stimmung im Zelt sorgten die „Allgäuer Bergvagabunden“ und es wurde bei Kaffee, Kuchen und Bier weiter munter geratscht und gefeiert. Die Kinder kamen auch auf ihre Kosten, für sie war eine große blaue Hüpfburg aufgestellt worden, in der es den ganzen Tag fröhlich zuging.