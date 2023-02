Ein „Glücksfall“ für die Füssener Museen

Die gebürtige Bremerin Dr. Isabelle Schwarz hat das vakante Amt übernommen. Sie war zuvor unter anderem am renommierten Sprengel Museum in Hannover tätig. Welche Schwerpunkte sie in ihrer Arbeit setzen möchte.

13.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Dr. Isabelle Schwarz leitet seit Februar die städtischen Museen. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Sie folgt auf Dr. Anton Englert, der diese Stelle sieben Jahre innehatte. Dass die Verwaltung die gebürtige Bremerin als Leiterin der städtischen Museen gewinnen konnte, stuft die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung als echten „Glücksfall“ für Füssen ein. Schließlich sei die 46-Jährige vertraut mit der Museumsarbeit durch ihre langjährige Tätigkeit am renommierten Sprengel Museum in Hannover.

Ausstellungen konzipiert

Schwarz studierte Kunstpädagogik, Erziehungswissenschaften, Geschichte und Romanistik an der Universität Bremen und der Universität Sevilla. Später machte sie im Fach „Art History and Theory“ an der Jacobs University Bremen den „Philosophical Doctor“. Nach einem wissenschaftlichen Volontariat am renommierten Sprengel Museum in Hannover kuratierte Schwarz für dieses Museum unter anderem Ausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie arbeitete zu Einzelwerken und Konvoluten der hochkarätigen Sprengel-Sammlung, etwa der Schenkung von Niki de Saint Phalle. Parallel dazu baute sie die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf und leitete diese. Im Anschluss an ihre Zeit in Hannover war Schwarz in den Bereichen Wissenschaftskommunikation und -lektorat unter anderem für den Worpsweder Museumsverbund tätig.

Junges Publikum in Füssen erreichen

Und nun Füssen. Die Einrichtung des neuen Depots der städtischen Museen und die Umsetzung des geplanten Ausstellungsprogramms gehören zu ihren ersten Aufgaben an ihrem neuen Arbeitsort. „Die Arbeit mit einer so besonderen Sammlung in diesem wunderbaren historischen Gebäude, selbst ein Denkmalort, eröffnet ein reiches Spektrum an Möglichkeiten, die Auseinandersetzung mit Werken und Beständen zu gestalten und in einen Dialog mit Besucherinnen und Besuchern zu treten“, sagt Schwarz: „In den Blick nehmen möchte ich dabei insbesondere auch ein junges Publikum, Kinder und Jugendliche.“ Schwarz interessiert das Zusammenwirken zwischen Wissenschaft und Kunst, aber auch die Vielfalt der Verbindungen zwischen Kunst, Kultur und Natur. „Ein Fokus zukünftiger Ausstellungen wird darauf liegen, herauszuarbeiten, wie die Geschichte über den Spiegel aktueller Kunst lebendig werden kann. Darüber hinaus spielt das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Weiterentwicklung des Museums für mich eine besondere Rolle.“

Bürgermeister ist voll des Lobes

Bürgermeister Maximilian Eichstetter freut sich, mit Schwarz eine überaus kompetente Museumsleiterin nach Füssen geholt zu haben. „Die Ideen, die Dr. Schwarz in ersten Gesprächen vortrug, sind sehr vielversprechend. Ich bin mir sicher, dass Frau Schwarz ein echter Gewinn für die städtischen Museen ist.“