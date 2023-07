Ein großes Fest für Alois Linder: Der beliebte Pfarrer feiert in Roßhaupten Goldenes Priesterjubiläum

Alois Linder feiert Goldenes Priesterjubiläum und viele Ostallgäuer feiern mit. Einst war er ein Bauernbub, der für Stallarbeiten nicht sonderlich geeignet war.

12.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es war eine Feier, nicht nur ein Festgottesdienst anlässlich des Goldenen Priesterjubiläums von Monsignore Alois Linder unterm Maibaum auf dem Dorfplatz in Roßhaupten. Und scheinbar alle Gläubigen aus den umliegenden Kirchengemeinden hatten sich auf den Weg dorthin gemacht. Auf der Bühne vor der Alten Schule, die noch vom Dorffest am Freitag dort gestanden hat, hatten viele Helfer einen festlichen Altar unter einem Kruzifix zwischen Birken aufgestellt. Davor war ein riesiges buntes Bild aus Blumenornamenten angelehnt. Der Männerchor Roßhaupten unter Leitung von Christoph Kaufmann gestaltete den Gottesdienst ebenso musikalisch wie die Musikkapelle Roßhaupten unter Leitung von Sandra Settele.

Alois Linder kommt mit der Kutsche zu seinem Ehrenfest

Schon vor dem Gottesdienst ahnte der geneigte Besucher, dass hier etwas Besonderes passiert: Die Feuerwehr hatte die Hauptstraße abgesperrt. Und von der Musikkapelle angeführt zogen die Vereine mit Fahnenabordnungen ins Dorf, gefolgt von zwei Kutschen vom Haflingerhof, die den Klerus zum Jubelgottesdienst brachten, den Jubilar und seine Amtskollegen sogar im Sechsspänner.

Auf den voll besetzten Bänken um den Dorfbrunnen lauschten die Menschen gespannt der Begrüßung von Gemeindepfarrer Hans-Ulrich Schneider sowie Monsignore Alois Linder. Alois Linder wuchs in Roßhaupten auf – auf dem Bauernhof mit vier Brüdern. Schon früh merkte er, dass die Arbeiten im Stall „nicht seins waren“. Der Heimatpfarrer und auch seine damalige Grundschullehrerin förderten ihn und empfahlen den Eltern, den Bub auf ein humanistisches Gymnasium zu schicken. Das bedeutete jedoch, dass er in Kempten auf ein kirchliches Internat musste - schließlich war damals der Weg von Roßhaupten nach Kempten nicht täglich zu bewältigen. Die Zeit im Internat prägte ihn: „Die Betreuer und Erzieher waren für mich gute Vorbilder“, erklärt Linder einmal in einem Gespräch. Der Gedanke, den Beruf des Pfarrers einzuschlagen, nahm immer mehr Gestalt an.

Der Ostallgäuer Priester zog auch andere Berufe in Erwägung

Im Anschluss begann er in Augsburg ein Studium an der katholischen Fakultät der Uni Augsburg. Dabei hat er sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen und auch andere Berufe in Erwägung gezogen „Es hätte auch andere Optionen gegeben, doch schließlich habe ich mich entschieden, Pfarrer zu werden. Ich habe es keinen Tag bereut, diesen Beruf gewählt zu haben.“

Am 23. Juni 1973 wurde der Roßhauptener in Immenstadt zum Priester geweiht, am 1. Juli 1973 feierte er seine Primiz. Seine Kaplanszeit verbrachte er in Augsburg und Aichach, in Altenstadt übernahm er seine erste leitende Pfarramtsstelle. Dann ging es noch mal nach Augsburg, wo er für zwei Pfarreien zuständig war. Erst 2009 führte es ihn in seine Heimat nach Seeg zurück, was für ihn ein Herzenswunsch war. Vor einem halben Jahrhundert wurde er also zum Priester geweiht. Pfarrer Schneider hatte ihn eingeladen, das Jubiläum in Roßhaupten zu begehen. Seegs Pfarrer Wolfgang Schnabel hatte kurzerhand eine Woche zuvor den Sonntagsgottesdienst in St. Ulrich abgesagt und alle seine Schäfchen nach Roßhaupten eingeladen, schließllich war Linder ja jahrelang in Seeg Gemeindepfarrer, die letzte Station seines reichen Wirkens.

Die Festpredigt in Roßhaupten hielt Linders guter Freund Erzabt Öxler

Die Festpredigt hielt Erzabt Wolfgang Öxler aus der Erzabtei St. Ottilien, ein guter Freund und Wegbegleiter von Monsignore Linder. Auch all die anderen kirchlichen Amtsträger, die sich um den Jubilar am Altar scharten, waren Wegbegleiter und – wie Linder gestand – langjährige Freunde. Herausragend war diese Festpredigt schon deshalb, weil sich der Erzabt in keiner Weise in Pathos verstieg.

Mit viel Empathie und Humor zeigte er Stationen des Jubilars auf, nicht ohne dabei selbstkritisch den Zustand der Kirche zu erwähnen, die sich in leider „derzeit in Dunkelheit“ befinde, aus es gelte wieder herauszufinden.

Manche Anekdote bringt Besucher in Roßhaupten zum Lachen

Auffallend war die Zuneigung, Ehrlichkeit, Freundschaft und der Respekt, den die Männer der Kirche untereinander spüren ließen, aber auch zu ihrer Gemeinde. So manche Anekdote brachte die Lauschenden zum Lachen und zeigte, dass Pfarrer lebendige Menschen sind – trotz des vielen Erlebten bei ihrer Begleitung der Menschen „von der Wiege bis zur Bahre“.

Von Landrätin Maria Rita Zinnecker erhielt Linder eine Münze, die anlässlich des 50. Bestehens des Landkreises gedruckt wurde („Was eignet sich da besser?“) sowie ein Buch über den Landkreis. Bürgermeister Thomas Pihusch schenkte dem Jubilar in Absprache mit seinem Amtskollegen aus Rieden ein Aquarell der Künstlerin Sonja Erlebach mit Motiven aus Roßhaupten, der Heimat von Alois Linder.