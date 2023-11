Ein Hoch auf den TSV Schwangau zum 100-Jährigen: „Land itt luck“

Nachdem Corona eine Feier zum 100-Jährigen verhindert hat, holt sie der TSV Schwangau jetzt nach. Wie einst die Füssener Pate standen mussten bei der Gründung.

Die „Förderung des deutschen Turnens als Mittel zur körperlichen und sittlichen Kräftigung“ – sie war Motiv zur Gründung des TSV Schwangau am 20. November 1921 im Gasthaus zur Post. So heißt es in der Gründungsurkunde. Anwesend waren seinerzeit „45 Schwangauer Männern und Burschen“.

Mit etwas Verspätung hat der Verein jetzt sein 100-Jähriges gefeiert. Es hätte eigentlich bereits vor zwei Jahren begangen werden sollen. Doch corona-bedingt fand die Feier erst jetzt im Schlossbrauhaus statt. Zahlreich trafen sie ein, Mitglieder und Gäste. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Band „The Planless“. Ganz besonders erfreute den Vorstand, dass die Landrätin Maria Zinnecker die Veranstaltung mit ihrem Besuch ehrte. Neben ihr waren auch der Pfarrer der Gemeinde Georg Guggemos dabei. Die Gemeinde selbst vertrat 3. Bürgermeisterin Margit Kiefer.

100 Jahre TSV Schwangau im Schlossbrauhaus Schwangau

Eröffnet wurde die Jubiläumsveranstaltung durch den Ersten Vorsitzenden des Vereins, Artur Kling, der mit großer Freude die Anwesenden begrüßte. In den nun 102 Jahren habe der TSV viele Krisen überstanden und dabei die Jugend nie aus den Augen verloren, sagte Kling. Wobei das Angebot auch für die ältere Generation attraktiv sei. „Es sind „wirklich über 90-Jährige dabei“, betonte Kling.

Die dritte Bürgermeisterin freute sich in ihren Grußworten über das Jubiläum und dankte dem Verein und seinen Mitgliedern für all ihre Aktivitäten. Der Verein sei mit rund 1000 Mitgliedern der stärkste in Schwangau, stehe für den dörflichen Zusammenhalt und hat für die Gesunderhaltung der Bürger gesorgt. Denn „Bewegung hält fit“. So dankte Kiefer all den Menschen, die ehrenamtlich dem Verein viel Freizeit opfern.

In ihren Worten erklärte Landrätin Maria Rita Zinnecker, dass der Landkreis stolz sei auf einen solch lebendigen Verein: „Ihr holt jetzt das alles nach, was Corona verhindert hat. Ein Hoch auf den TSV und: lant itt luck“. Dann überreichte sie eine Spende des Landkreises.

Pfarrer trägt Fan-Trikot des TSV Schwangau

Als Vereinesprecher übergab Franz Gerster eine großzügige Spende der Schwangauer Vereine.

Silke Faßhold von der TSG Füssen, die vor über 100 Jahren Pate gestanden hatte bei der Eröffnung, stellte mit Freude fest, dass sich „der TSV Schwangau seit der Taufe prima entwickelt hat“. Der Verein brauche sich auch in Zukunft keine Sorgen machen, denn in Schwangau ziehen alle an einem Strang.

Auch Pfarrer Georg Guggemos gratulierte. Er trug stolz das „schöne TSV-Trikot“, das er bei der Einweihung des erweiterten Sportheimes erhielt. Ja, Glaube und Sport haben Gemeinsamkeiten: „Wir können uns für Sachen, Vorhaben und Personen begeistern, die uns hier begegnen.“

Dieter Haug vom Allgäuer Skiverband betonte, dass der Zusammenhalt einen Wert hat, den man nicht unterschätzen darf. Es freue ihn zurückblickend, was der TSV geleistet hat.

Abschließend danke Artur Kling den Vereinen für die Unterstützung, denn: „wir haben zwar 1000 Mitglieder, brauchen aber mindestens 6 Personen, um ein Zelt aufzustellen“.