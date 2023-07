Ukrainehilfe in Füssen: Spielgruppe für ukrainische Kleinkinder gibt es nicht mehr

Bei der Abschiedsfeier für die ukrainische Spielgruppe im evangelischen Gemeindehaus Füssen gibt es viel Lob für das Projekt. Unklar ist, wie es nun weitergeht.

28.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das war’s. Die seit 15 Monaten bestehende Spielgruppe für ukrainische Kleinkinder im Haus der Begegnung in Füssen wird zum 28. Juli mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufgelöst. Die Gruppe hatte von vielen Seiten Unterstützung erfahren. Als Dank dafür gab es für die Personen, ohne die das Projekt nicht geklappt hätte, eine Abschiedsfeier mit Betreuern, Eltern und Kindern.

Im April 2022 startete die Spielgruppe mit ukrainischen Kleinkindern im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Christuskirche. Nach langer erfolgloser Suche nach geeigneten Räumen war Initiatorin Vera Angeringer letztlich dort fündig geworden. Hausherr Pfarrer Peter Neubert bot ohne Zögern an, die 15 Kinder der damals geflüchteten ukrainischen Familien im Haus unterzubringen. Zufall war, dass das jetzige Gemeindehaus in früheren Zeiten tatsächlich mal ein Kindergarten war.

Geflüchtete aus dem Raum Füssen: Keine Kitaplätze für Kinder frei

Für einen Regelkindergarten konnten damals keine freien Plätze angeboten werden und so wurde – als alle Genehmigungen eingeholt waren – das Gemeindehaus wieder zum Ort, an dem Kinder miteinander spielen, singen, tanzen und lernen. Vera Angeringer, die in Taschkent (Usbekistan) geboren ist und die ukrainische Sprache beherrscht, leitete von da an die Spielgruppe mit zwei Mitarbeiterinnen und viel Engagement.

Bei der jetzigen Abschiedsfeier bedankte sich Angeringer bei allen Unterstützern, die sowohl mit einer Finanzspritze als auch mit Tatkraft und Material die Kinderbetreuung erst ermöglicht hatten. Ihr Dank galt neben Pfarrer Neubert, der die Räume zur Verfügung gestellt hatte, nicht zuletzt Peter Schmalz, Ehrenvorsitzender des Internationalen Presseclubs München, der den Kontakt zu den Geldgebern der Familie Wittelsbach hergestellt hatte, nämlich Prinz Ludwig von Bayern und seinem mittlerweile 90-jährigen Onkel Franz von Bayern. Gedankt wurde zudem Renate Dantinger als Trägervertreterin des Roten Kreuzes, der ehemaligen Lehrerin Ingrid Herold, die den Kindern in den vergangenen Wochen Deutschunterricht gegeben hatte, Mykhailo Myroshnychenko, der die Kinderbetreuung musikalisch begleitet hatte, sowie Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, der das Projekt von städtischer Seite aus unterstützt hatte und der – wie die anderen auch – persönlich an der Feier teilnahm.

Gastronomen und Wirte aus Füssen halfen bei der Versorgung

Angeringers besonderer Dank galt Uwe Schneider mit seinem Sohn Nico und deren Restaurantpartner Simon Ferenz vom Schnitzelhaus in der Luitpoldpassage, die seit Beginn an den ukrainischen Mitbürgern in Füssen einen Treffpunkt im Restaurant boten, ihnen täglich aus eigener Tasche Essen spendierten, Möbeltransporte organisierten und sie mit vielen nötigen Dingen versorgten.

Der Dank der Kinder erfolgte durch eine kleine Aufführung. Bei der Abschiedsfeier bekamen sie Erinnerungsfotos und ein kleines Plüschtier geschenkt. Schmalz verabschiedete die Kleinen mit ihren Eltern, wünschte allen eine gute Zukunft – auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie es mit der Betreuung für die ukrainischen Kinder weitergeht. Es sei zu hoffen, dass sie einen Platz in einem Füssener Regelkindergarten finden oder anderweitig betreut werden können. Schmalz betonte aber, er sei sicher, „dass Leiterin Vera Angeringer schon etwas dazu einfallen wird“.