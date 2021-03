Unter dem künftigen Sondergebiet an der Nesselwanger Straße in Seeg muss ein Torfvorkommen erhalten bleiben. Was die Gemeinde diskutierte.

14.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Fläche unterhalb der Kirche neben der Nesselwanger Straße in Seeg besteht aus Moorboden. Das erfordert besondere Maßnahmen, damit sie weiter wie bisher genutzt werden kann. Das machte die Unter Naturschutzbehörde des Landkreises Ostallgäu in ihrer Stellungnahme zur Änderung des dort geltenden Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans deutlich, mit der sich der Seeger Gemeinderat jetzt befasste.