Ein mysteriöser Pfeifton nervt Füssener

Seit Wochen ist er in der Altstadt zu hören und bringt manchen Bewohner um den Schlaf. Auch Anfrage bei der Telekom sorgt nicht für des Rätsels Lösung.

02.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nicht jeder in der Füssener Altstadt hört ihn. Wer ihn aber wahrnimmt, der ist bald genervt: Ein mysteriöser Pfeifton erklingt immer wieder. „Ein Nachbar hat die ganze Nacht die Augen nicht zumachen können“, sagt Hermann Hofmann aus der Schrannengasse. Schon seit Wochen würden Bewohner der Altstadt von „dem üblen Pfeifen“ tagsüber, aber auch nachts gestört. Nur am vergangenen Sonntag sei es „relativ ruhig“ gewesen. Auf den „Dauerpiepston, der immer lauter wird“, machte Anna-Verena Jahn (Grüne) inzwischen auch den Stadtrat aufmerksam. Was steckt dahinter?

