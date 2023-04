Ein Nahwärmenetz für Füssen-West

CSU-Stadtratsfraktion fordert ein entsprechendes Energiekonzept. Warum sich das Füssener Stadtviertel aus Sicht der Kommunalpolitiker bestens anbietet für dieses Netz.

25.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit welcher Energieform kann man in Zukunft seine vier Wände noch heizen? Die Frage treibt wohl viele Hausbesitzer in Zeiten der Energiewende um. Könnten zumindest in weiten Teilen des Füssener Westens Heizkessel oder Brennstofflager in den Häusern überflüssig werden? Möglich machen würde dies ein Nahwärmenetz. Ein entsprechendes Energiekonzept für den bevölkerungsreichsten Stadtteil will die Stadtratsfraktion der CSU jetzt schnell auf die Reihe bringen. Wer dann die Bauarbeiten umsetzen soll, ist noch offen. Eine Idee, mit der Stadtrat Andreas Eggensberger liebäugelt, wäre eine Genossenschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.