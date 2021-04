Das Wagenrad in Füssen ist endlich für Störche angebracht. Wann die Vögel allerdings kommen, ist noch offen. Warum ein Naturschützer auf Nachzügler hofft.

07.04.2021 | Stand: 20:03 Uhr

Zwischendurch gab es eine Verzögerung, doch am Ende lief alles schnell: Auf dem Hohen Schloss ist jetzt das Wagenrad mit einem Reisig-Geflecht montiert worden, das künftig Weißstörchen als Horst dienen soll. Die Idee dafür hatte Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz. Wie mehrfach berichtet, will er die Rückkehr der Störche nach Füssen ermöglichen – so wie es über viele Jahrhunderte der Fall gewesen war.