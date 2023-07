Ein rumänischer Traum wird in Füssen wahr

Mit seinem ersten Konzert in Deutschland bereitet Smiley vor allem hier lebenden Rumänen Freude. Einer davon hatte den Auftritt arrangiert – für seine Tochter.

04.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Heute geht ein Traum für mich in Erfüllung“, sagt Denisa Alexandrescu aus Kempten. Und das ist der 15-Jährigen deutlich anzusehen. Sie ist schon lange Fan des rumänischen Popstars Smiley und erlebt ihn nun im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen bei seinem ersten Auftritt in Deutschland.

Wie berichtet, hatte ihr Vater Virgiliu Alexandrescu vergangenes Jahr ein Treffen seiner Tochter mit dem Star in Bukarest arrangiert – und dabei gleich noch den Anstoß für dessen ersten Auftritt in Deutschland gegeben. Um ein Konzert von Andrei Tiberiu Maria zu organisierten, wie der 39-jährige Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, gründete er extra die Agentur VA Live-Events.

"Da kann man auch gut die Kinder mitnehmen"

Doch nicht nur seiner Tochter bereitete Alexandrescu eine große Freude, indem er Smiley nach Deutschland holte, sondern noch vielen weiteren hier lebenden Rumänen. Darunter die elfjährige Andrea. Sie wurde in Rumänien geboren und lebt seit fünf Jahren in Füssen. Sie war ebenfalls gerührt und genoss Smileys Auftritt sehr.

Smiley bei seinem Auftritt in Füssen. Bild: Tanja Leiterer

Claudiu Dan besuchte das Konzert mit seiner Familie und fand es klasse: „Ich kenne ihn und alle seine Lieder schon lange. Die Songs handeln von Liebe zwischen den Menschen“, sagt der gebürtige Rumäne, der inzwischen seit elf Jahren in Füssen lebt. „Da kann man auch gut die Kinder mitnehmen.“

Jungstar als Einheizer

Schon beim ersten Song von Smiley sprang der Funke über und das Publikum klatschte und sang begeistert mit. Nachdem als Pre-Act der rumänische Jungstar Juno mit seinen Hip-Hop- und Rap-Songs dem Publikum eingeheizt hatte – vor allem die jungen Zuhörer waren begeistert, denn er wirkt cool und zeigt neben seinem musikalischen Talent auch noch lässige Hip-Hop und Dance-Moves – wurde die Stimmung richtig ausgelassen, als Smiley mit seiner fünfköpfigen Band die Bühne betrat. Viele Besucher kennen den rumänischen Star, der mit sieben Nummer-eins-Hits in Folge einer der erfolgreichsten Sänger in Rumänien ist, schon längere Zeit und sangen textsicher mit. Schon beim zweiten Song hielt es einen Teil des Publikums nicht mehr auf seinen Plätzen und so wurde den ganzen Abend über mitgeklatscht, gesungen und gegroovt.

"Just feel the music"

Smiley weiß die Zuschauer zu unterhalten: Der smarte Sänger gibt sich publikumsnah, bringt mit seinen Pop-Songs gute Stimmung in den Saal des Festspielhauses und sorgt zwischen den Songs mit seiner Moderation für einige Lacher. Die verstand allerdings nur der Rumänisch sprechende Teil des Publikums, denn Smiley sprach und sang den Großteil des Abends in seiner Muttersprache. Dem anderen Teil des Publikums empfahl er auf Englisch, einfach die Musik zu genießen: „Just feel the music“, lautete seine Empfehlung.

Einige Besucherinnen und Besucher nutzten anschließend noch den lauen Sommerabend und ließen den gelungenen Konzertbesuch im Garten des Festspielhauses ausklingen.