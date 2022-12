Ein Winter der Unsicherheiten für Tourismus in Nesselwang

Bei der Versammlung des Verkehrsvereins bereiten Inflation und Energiekrise den Touristikern neue Sorgen. Dabei hatte man gerade erst die Coronakrise überwunden.

16.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Energiekrise wirft auch einen Schatten auf den Tourismus in Nesselwang in der bevorstehenden Wintersaison. Nicht nur, weil große Unsicherheiten für energieintensive Betriebe bestehen. Bei der Jahresversammlung des Verkehrsvereins Nesselwang gab es auch Diskussionen über das Thema Nachtskifahren. Damit auch kurzentschlossene Winterurlauber diese Möglichkeit in Anspruch nehmen können, ist es auch Sicht der Marktgemeinde jedoch nötig, dass die Beleuchtung sieben Tage die Woche gewährleistet werde. Sie sei eine Nische im touristischen Angebot der Gemeinde. Die Leuchtmittel dafür werden auf LED umgerüstet.

Das "Goldene Jahrzehnt" ist vorbei

Bürgermeister und Tourismuschef Pirmin Joas sagte in seinem Bericht, nach dem „Goldenen Jahrzehnt“ der 2010er Jahre seien die Übernachtungszahlen in den Coronajahren 2020 und 2021 deutlich gefallen. Dieses Jahr stiegen sie jedoch bedeutend wieder an, da durchgehend ohne Schließungen gearbeitet werden konnte. 2021 hatte es dagegen bis zum Mai nur berufliche Übernachtungen gegeben. Vieles war ausgefallen, dann gab es aber einen starken Sommer, stellte Joas fest.

Hoffen auf normalen Winter

Jetzt hoffe man auf eine normale Wintersaison 2022/23. Die Risiken sieht Joas in der Inflation, den Energiekosten, dem Arbeitskräftemangel und der Gastronomie. Ein Problem bestehe auch darin, dass die älteren Vermieter sich verabschieden, damit gibt es künftig zu wenige. Die Aufgaben für die Zukunft sieht Joas darin, schnell auf Trends zu reagieren. Herausforderungen sieht er in der Teuerung, der Energieversorgung sowie der Versorgung im Hinblick auf Einzelhandel, Gastronomie und Hoteliers in der Personalsituation sowie bei den Kurzaufenthalten besonders bei Radlern und Wintersportlern und der Verfügbarkeit von Einzelzimmern. Große Unsicherheit bestehe für den Winter auch, weil Reiseentscheidungen oft sehr kurzfristig getroffen werden. Eine große Chance sieht der Bürgermeister jedoch in der Lage Nesselwangs, der Infrastruktur, der Verkehrsanbindung vor allem an die Autobahn und durch Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Winterbummel und Adventsmarkt. Sportliche Botschafter für Nesselwang sind die Para-Biathletin Clara Klug und Biathlet Phillipp Nawrath.

Feriendorf Reichenbach jetzt mit Pump Track

Im Feriendorf Reichenbach: entstand in diesem Jahr ein Pump Track. Diese Wellenbahn für Räder, Skateboards, Inliner oder Scooter ist für jeden frei zugänglich. Ein weiteres Highlight war der vor einem Jahr eröffnete neue Alpspitzcoaster, über dessen Erfolg der Geschäftsführer der Alpspitzbahn Ralf Speck berichtete. Gefahren werden kann er das ganze Jahr bei jedem Wetter. So wenig Wartezeiten wie heuer war noch nie, stellte Speck fest: „Mit deutlich weniger Gästen konnten wir gut wirtschaften“. Es gab sogar jemanden, der 19 Mal am Stück gefahren ist – „das sagt etwas über die Qualität des Fahrerlebnisses aus!“

Verkehrsverein bekämpft Kanadische Goldrute

Für den Verkehrsverein, der 1887 als einer der ältesten Vereine in der Marktgemeinde gegründet worden war, hatten erneut äußerst vielfältige Aktivitäten auf dem Programm gestanden, wie Vorsitzender Michael Schade schilderte. Als Beispiel nannte er den Adventsmarkt: Mit rund 1000 Besuchern war er ein voller Erfolg. Ebenso gestaltete der Verkehrsverein in Gemeinschaft mit der Mittelschule Pfronten eine Ruhezone im Wertachtal. Drei Wellnessliegen und eine Tischgarnitur bauten die Schüler, der Bauhof der Gemeinde bewerkstelligte den Aufbau. Eine wichtige Aktion des Vereins war die Bekämpfung der Kanadischen Goldrute. Diese verdrängt als invasive Neophyt die einheimische Flora. Neue Wandertafeln und die Holzbank „Auf dem Grat“ oder die Bepflanzung der Blumenkästen konnte der Verkehrsverein ebenfalls für sich verbuchen. Dafür dankte der Vorstand allen Mitwirkenden. Auch im neuen Jahr packt der Verein wieder kräftig an. Unter anderem werden die Kühe als originelle Willkommensschilder an den Ortseingängen erneuert.

Vorstand neu formiert

Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende Michael Schade im Amt bestätigt, Christian Egger löst als sein neuer Stellvertreter Ralph Söhnen ab. Kassierer Christian Prusseit wurde ebenfalls im Amt bestätigt. Der Posten der Schriftführerin ist vakant, nachdem ihn Claudia Proba zur Verfügung gestellt hatte. Bislang fand sich kein(e) neue(r). Kassenprüfer sind jetzt Hubert Stimpfle und Karl-Heinz Kaiser. Neu als Beisitzer fungieren Winfried Hoffer, Kathrin Unsinn und Michael Dopfer.

Am Ende tauschten sich die Vermieter noch über verschiedene Themen aus. Unter anderem wurde die neue Vorgehensweise bei der Klassifizierung der Beherbergungsbetriebe erörtert sowie mögliche Preiserhöhungen.