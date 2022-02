Auf Nimmerwiedersehen? Das passierte mit dem wertvollen Diebesgut

Über 100 Orden wurden bei dem Einbruch geklaut. Einige wurden gefunden, 49 Stück sind noch immer verschwunden. Was ein Kunstfahnder zum Verbleib der Orden sagt.

13.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Diese Nachtschicht an einem Sonntag im November 2005 war ungewöhnlich für die Polizeiinspektion Füssen. Um 1.50 Uhr geht auf der Wache ein Alarm ein – Einbruch im Schloss Hohenschwangau. Die Polizei wird sich in ihrem Bericht später an eine „neblige“ Nacht erinnern und 16 Jahre danach spricht ein Kunstfahnder von einem „außergewöhnlichen“ Fall, der sich in dieser Novembernacht im Schloss Hohenschwangau ereignet hat. Doch Recherchen unserer Zeitung zeigen nun, nur ein Jahr später waren erneut Kriminelle am Werk. Doch die Polizei stellte ihnen ein Falle und die schnappte zu.