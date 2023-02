Eine der höchsten Auszeichnungen für beide Füssener Bataillone

Gebirgsaufklärer und -versorger erhalten Fahnenband für ihre Teilnahme an Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Mehr als 800 Soldaten beim Appell.

04.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist eine der höchsten Auszeichnungen für einen militärischen Verband: das sogenannte Fahnenband. Jeweils ein Fahnenband hat Generalmajor Ruprecht von Butler, der Kommandeur der 10. Panzerdivision, nun in Füssen dem Gebirgsversorgungsbataillon 8 und dem Gebirgsaufklärungsbataillon 230 für die Teilnahme an Auslandseinsätzen der Bundeswehr verliehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom Kosovo bis nach Mali

Im Rahmen eines feierlichen Appells mit mehr als 800 Soldatinnen und Soldaten wurde den beiden Bataillonen das Fahnenband von Generalmajor von Butler verliehen. Über viele Jahre bewährten sich die Soldaten der beiden Verbände in den diversen Auslandseinsätzen der Bundeswehr – unter anderem im Kosovo, in Afghanistan und in Mali. Die Fahnenbänder werden dauerhaft an der Truppenfahne des jeweiligen Verbandes als deutlich sichtbares Zeichen der Anerkennung befestigt.

"Wir Füssener stehen zu 100 Prozent hinter ihnen"

Die besondere Leistung erkannte auch Bürgermeister Maximilian Eichstätter an, als er das Wort an die Soldaten richtete: „Sie alle stehen für unsere Sicherheit ein. Wir Füssener stehen zu 100 Prozent hinter ihnen.“ Auch die Verbundenheit zwischen Region und Bundeswehr betonte der Rathaus-Chef. Eine Verbundenheit, die beim Blick auf die Ehrentribüne deutlich wurde: Zahlreiche Bürgermeister der Patengemeinden und regionale Funktionsträger wohnten dem Appell bei. General von Butler, der als Kommandeur der 10. Panzerdivision 29 Verbände im süddeutschen Raum führt, überzeugte sich am nächsten Tag von der Leistungsfähigkeit seiner beiden Füssener Bataillone.