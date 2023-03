Eine kleine und feine Glaubensoase mitten in Füssen

Die St. Nikolaus- oder Krippkirche in Füssens Altstadt weist einen prachtvollen Hochaltar und ein Gemälde zur Verklärung Christi auf.

05.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ganz unscheinbar, inmitten der Fußgängerzone der Füssener Altstadt befindet sich die St. Nikolaus Kirche. Das Gebäude mit der Hausnummer 31 ist eine kleine, feine, wohltuend stille Glaubensoase inmitten des Lärms und menschlichen Treibens der meist überfüllten Reichenstraße. Ursprünglich als Kapelle erbaut, wurde das Gotteshaus im Jahre 1717 von Johann Jakob Herkomer neu errichtet und barockisiert. Die Fertigstellung des Bauwerkes sollte er nicht mehr erleben, denn er starb kurz nach Baubeginn. Sein Neffe Johann Georg Fischer sollte den Bau für ihn vollenden.

Chorfresko zeigt den Heiligen Nikolaus von Myra

Das Chorfresko zeigt den Patron der Kirche, den Heiligen Nikolaus von Myra. Aufgrund der Krippenszene im prachtvollen Hochaltar erhielt die Kirche ihren Beinamen: Krippkirche. Neben dem dezenten Stuck, dem prachtvollen Hochaltar, dem Chorfresko und den meisterhaften Figurengruppen findet sich an einer Seitenwand ein überdimensional großes Gemälde. Es zeigt die Verklärung Christi. Die Bibelszene findet sich bei Matthäus, Markus und Lukas wieder. In der katholischen Kirche wird die Textstelle am zweiten Sonntag der Fastenzeit gelesen und zeigt als Vorahnung auf die Ostererfahrungen hin.

Figuren aus dem Alten Testament

Die dargestellte Lichtgestalt Jesu deutet für einen kurzen Moment auf seine Göttlichkeit hin. „Und siehe, es redeten zwei Männer mit Jesus. Es waren Mose (links) und Elíja (rechts)“. Zwei wichtige Figuren aus dem Alten Testament bilden eine Verbindung zwischen dem Alten und Neuen Bund. Mit Jesus erfüllen sich die Gesetze (vertreten durch Mose mit den Tafeln der zehn Gebote) und die Schriften (vertreten durch den Propheten Elija, der für die Schriften und Weissagungen steht).

Eine weiße Wolke zieht um den Körper auf

Die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus werden Zeugen der Verklärung oder Transfiguration. Sie sehen, hören, staunen und wollen festhalten. Noch während Petrus davon spricht, auf dem Berg drei Hütten zu bauen, sieht man auf dem Bild eine leichte, weiße Wolke um Jesu Körper aufziehen. Gott streckt seine Hand aus und erhebt seine Stimme. Die Worte sind ähnlich wie bei der Taufe durch Johannes: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören“.