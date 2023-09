Eine harte Woche fordert beim EV Füssen ihren Tribut

Zwei Vorbereitungsspiele des EVF: In Peiting liefern Füssener eine gute Vorstellung ab und siegen mit 5:4. Gegen Tölzer Löwen gibt es eine klare Niederlage.

11.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am Freitag war die Kraft noch da, doch am Sonntag forderte die harte Trainingswoche ihren Tribut: So könnte man die beiden Vorbereitungsspiele des EV Füssen zusammenfassen. Auf einen 5:4-Sieg in Peiting am Freitag folgte am Sonntag eine klare 1:9-Niederlage gegen die Tölzer Löwen.

Der Nebel ist in Peiting ein Problem

Das Spiel in Peiting war der erste Vergleich mit einem Oberligisten, und der fiel durchaus positiv aus. 5:4 (0:1, 5:3, 0:0) siegte der EV Füssen in seinem zweiten Testspiel. Gespielt wurden dabei in Peiting aber nur 50 Minuten. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse aufgrund von Nebelbildung einigten sich beide Mannschaften und das Schiedsrichtergespann darauf, die letzten zehn Minuten nicht mehr zu spielen. Bereits zuvor hatte es vor 443 Zuschauern immer wieder Unterbrechungen gegeben.

Füssen siegt durchaus verdient

Der EVF siegte beim Nachbarn durchaus verdient, hatte noch viele weitere Chancen und bestätigte den guten Eindruck aus dem ersten Spiel gegen Königsbrunn. Die Scheibe lief schnell in den Reihen, die Mannschaft zeigte Biss und stand auch defensiv gut. Eine Ausnahme bildete dabei der Zeitraum zwischen der 32. und 35. Spielminute, hier wackelte die Abwehr und Peiting konnte prompt aus einem 1:3 ein 4:3 machen.

Zu Spielbeginn überstand Füssen ein Unterzahlspiel und hatte danach durch Maxim Kryvorutskyy, Bauer Neudecker und Philippe Bureau-Blais sehr gute Chancen zur Führung. Die erzielte aber der ECP in der 14. Spielminute: Er nutzte eine doppelte Überzahl durch Alexander Biberger. Kurz darauf verhinderte Benedikt Hötzinger einen weiteren Gegentreffer, auf der Gegenseite hatten aber auch erneut Bureau-Blais und Kryvorutskyy sowie Bleicher sehr gute Chancen.

In Überzahl schlägt der EVF zu

Die Hausherren handelten sich in der letzten Spielminute des ersten Abschnitts zwei Strafzeiten ein, Füssen begann damit das Mitteldrittel mit zwei Mann mehr. Und wie schon vor Wochenfrist funktionierte das Powerplay auch diesmal. Philippe Bureau-Blais (Deubler) traf von der blauen Linie zum Ausgleich. Immer noch in einfacher Überzahl konnte der EVF nur eine Zeigerumdrehung später sogar in Führung gehen. Ausgangspunkt war diesmal ein weiter Pass des Kanadiers, den Anton Zimmer aufnahm und im Alleingang versenkte. Als Eetu-Ville Arkiomaa in der 29. Spielminute auf schönes Zuspiel von Malzer und Kryvorutskyy das dritte Tor erzielte, schien der EVF auf die Siegesstraße einzubiegen. Zumal Julian Straub kurz darauf auch noch die Chance zum vierten Treffer hatte. So einfach lässt sich der EC Peiting auf eigenem Eis aber nicht schlagen – es folgte die Phase, in der die Füssener defensiv nicht so gut aussahen. Zunächst überlief ECP-Kapitän Andreas Feuerecker die Abwehr und vollendete frei vor Hötzinger zum 2:3. Dann setzte Brett Ouderkirk einen Schuss ins kurze Eck zum 3:3, und wieder nur siebzehn Sekunden später wurde die Abwehr des EVF erneut überspielt und Markus Czogallik stellte auf 4:3. Das Spiel war gedreht. Allerdings auch nur für 23 Sekunden, dann traf Marco Deubler (Arkiomaa) per Weitschuss zum 4:4. Die Führung holte Anton Zimmer eine Minute später zurück, wieder war der starke Bureau-Blais Vorlagengeber. Füssen war bei mehreren Chancen dem sechsten Treffer in der Folge nahe, erzielte diesen in der 44. Minute auch. Allerdings wurde er aus nicht ersichtlichen Gründen von den Unparteiischen nicht gegeben und direkt danach scheiterte Peiting mit einem Alleingang knapp. Auch ein letztes Unterzahlspiel überstanden die Füssener schadlos, ehe wieder Neudecker und Bureau-Blais große Chancen nicht verwerten konnten. Danach folgte der Abbruch und das verfrühte Spielende, was aber nichts an der guten Vorstellung des EVF änderte.

Clemens Wiedemann erstmals im Füssener Gehäuse

Die harte Trainingswoche forderte bei den Spielern des EV Füssen am Sonntag jedoch ihren Tribut. Mit 1:9 (0:3, 0:3, 1:3) wurde das Testspiel am Sonntag gegen die Tölzer Löwen deutlich verloren. Und nicht nur das, der Gegner war vor allem körperlich klar überlegen. Die mit vielen namhaften Neuzugängen angetretenen Gäste zeigten deutlich, dass die schwache Vorsaison mit dem zehnten Tabellenplatz für den DEL2-Absteiger 2022 nur ein Ausrutscher gewesen sein soll. Der EVF musste auf den angeschlagenen Stürmer Julian Straub verzichten, im Gehäuse durfte sich erstmals der 19-jährige Clemens Wiedemann beweisen.

Dieser musste bereits in der 2. Spielminute hinter sich greifen, als die Isarwinkler ihr erstes Überzahlspiel sofort zum 0:1 durch Niklas Hörmann nutzten. Eine weitere Strafe überstand das Heimteam unbeschadet und hatte im Anschluss daran die große Chance zum Ausgleich, Pius Seitz scheiterte aber frei vor dem Tor. Wesentlich effizienter zeigten sich die Gäste. In der 9. Spielminute stellten sie innerhalb von 36 Sekunden mit zwei Kontern auf 0:3. Topi Piipponen und Marc Schmidpeter waren die Torschützen. Die beste Füssener Chance hatte vor der Pausensirene noch Max Bleicher, dessen Versuch aber gehalten wurde. Bei einer Auseinandersetzung nach einem Bandencheck erhielt Pius Seitz ebenso wie sein Kontrahent eine fünfminütige Strafe.

Schlechter Start für Füssen ins Mitteldrittel

Ganz schlecht begann für den Eissportverein auch das Mitteldrittel. Nach nur 17 Sekunden fälschte Athanasios Fissekis einen Schlagschuss zum 0:4 ab. In der Folge hatten aber die Füssener ihre beste Phase, auch bedingt durch Strafzeiten gegen die sehr robust agierenden Tölzer. Ein Treffer wollte aber trotz sehr guter Chancen nicht fallen. Dabei hatte Marco Deubler Pech, der gleich dreimal scheiterte, einmal davon am Torpfosten. Gegen Ende des Abschnitts zeigten sich die Tölzer wieder offensiver und nutzten prompt zwei Deckungsfehler des EVF eiskalt aus. Oliver Noack und erneut Fissekis erhöhten auf 0:6.

Bauer Neudecker sorgt für den Ehrentreffer

Ein schnelles Gegentor hatte auch das Schlussdrittel zu bieten. Erst vergab Seitz auf Füssener Seite die große Chance zum ersten Treffer, im Gegenzug war Reto Schüpping zum 0:7 erfolgreich. Das Ergebnis nahm nun schon sehr deutliche Formen an, allerdings war Tölz auch das klar überlegene Team. Daran änderte der Füssener Ehrentreffer durch Bauer Neudecker nichts. Der schnelle Stürmer überlief in Überzahl einfach die gegnerische Verteidigung und überwand Torhüter Enrico Salvarani, der sich zehn Monate zuvor an gleicher Stelle schwer verletzt hatte, zum 1:7. Es war der Ehrentreffer, denn aus ihren wenigen Chancen konnten die Füssener danach kein Kapital mehr schlagen. David Kaiser scheiterte noch aussichtsreich, und nach überstandener Strafe konnte Philippe Bureau-Blais einen Alleingang auf das gegnerische Tor starten, aber auch er brachte die Scheibe nicht unter. Es war ein gebrauchter Tag aus EVF-Sicht, und auch nur 413 Zuschauer waren kein Grund für Euphorie am Kobelhang. Bad Tölz münzte seine Überlegenheit noch in zwei weitere Treffer durch Christoph Fischhaber (49.) und Steven Deeg (53.) zum Endstand von 1:9 um. Am Samstag geht es für den EVF zum Rückspiel nach Bad Tölz, der Spielbeginn ist hier bereits um 14 Uhr.