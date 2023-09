Eine mustergültige Siedlung

Warum der Historische Verein Alt Füssen bei einem Spaziergang in der Ziegelwies ins Schwärmen gerät. Unverständnis über Haltung des Landesamtes für Denkmalpflege.

06.09.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Zum Spaziergang in die Ziegelwies hatte der Historische Verein Alt Füssen Mitglieder und interessierte Bürger eingeladen. Denn in diesem Stadtteil, der wegen seiner Schattenlage ursprünglich nicht besiedelt war, schlummert ein Schatz: eine bis auf den heutigen Tag mustergültige Siedlung mit hohem Wohnwert aus den 1920er Jahren, so der Verein.

Das Ideal der Gartenstadt stammt aus England

Entsprechend dem von England her sich ausbreitenden Ideal der Gartenstadt hatte der damalige Stadtbaumeister Hans Rüther gesunde Wohnungen für städtisches Personal geschaffen. Die Stellung der Gebäude zueinander, die Gestaltung der Fassaden, auch der Bau von verbindenden Hofmauern und rundbogigen Durchfahrten besitzen aus Vereinssicht Denkmalcharakter. Das Landesamt für Denkmalpflege konnte indes die Schutzwürdigkeit nicht erkennen - „warum auch immer und seltsam genug“, wie der Verein mitteilt.

Schon damals mit eigenem Bad und eigenem WC

Die Wohnungen besitzen alle einen ausgezeichneten Grundriss, damals schon mit eigenem Bad und eigenem WC, zu jeder Wohneinheit gehört ein Gartenanteil und eine Holzlege. Eingedenk der Lage im Schatten des Schwarzenberges orientieren sich die Wohnungen nach Süden und Westen, zur Bauzeit war der Blick auf den nahen Lech noch möglich. Während die Stadt die Anlage immer stiefmütterlich behandelt habe, hätten die Bewohner, oft mit großem Einsatz die Wohnqualität bewahrt, so Alt Füssen. Kritisch beäugt wurde beim Termin, dass seit Jahren immer neue Überlegungen angestellt werden, wie man mit dem Ensemble verfahren sollte. Ein Architektenwettbewerb zur sogenannten Verdichtung der Siedlung hätte nicht nur zu einer Verschlechterung des Bestandes geführt, auch hätten die überdimensionierten Neubauten keinerlei Wohnqualität erhalten, hieß es. Die Teilnehmer schlossen sich der Meinung der Stadträte Dr. Christoph Böhm und Magnus Peresson an, das Kommunalparlament solle zuerst den städtebaulichen Wert der Siedlung erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zum Vorteil eines städtischen Besitzes und eines bedeutenden kulturellen Erbes ziehen.