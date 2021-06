Eine Riese für die „Kleinen Welten“ im Roßhauptener Museum

Modell eines 103 Tonnen schweren Lastwagens ergänzt die Sammlung im Pfannerhaus. Wo das Original steht.

16.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der größte Lastwagen der Welt ist eine neue Attraktion im Dorfmuseum im Pfannerhaus in Roßhaupten. Allerdings nicht in voller Größe, denn sonst würde er das Museum sprengen, wie eine Fotomontage zeigt. Walter Altmannshofer hat den Gigatransporter soeben als Modell im Maßstab 1:87 fertiggestellt. Es zeigt nun einen weiteren Meilenstein der Verkehrsgeschichte in der Ausstellung „Kleine Welten“ im Dorfmuseum, das inzwischen wieder ohne Voranmeldungen zu den normalen Öffnungszeiten zu besichtigen ist.

Für den Einsatz in der Sahara

Gebaut wurde der 103 Tonnen schwere, 15 Meter lange und 5 Meter breite Riese im Jahr 1957 vom französischen Lkw-Hersteller Berliet für den Einsatz in der algerischen Sahara zur Versorgung von Erdölfeldern. In Afrika waren zwei dieser Fahrzeuge eingesetzt. Das Vorbild des Modells von Altmannshofer steht noch heute in der Wüste, das zweite Fahrzeug wurde 1981 zurück nach Frankreich geholt und ist heute in der Berliet Fahrzeugsammlung ausgestellt.

Dorfmuseum hat wieder auf

Geöffnet hat das Dorfmuseum im Pfannerhaus in Roßhaupten jetzt wieder und zwar von Mai bis September sonntags von 15 bis 18 Uhr, im Juli und August sowie während Sonderausstellungen zusätzlich samstags von 15 bis 18 Uhr. Außerdem können Besuche unter Telefon (08367) 606 vereinbart werden.