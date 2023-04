Eine uralte Tradition: Fuirspringe in Pfronten

Zum Fuirspringe am Karsamstag werden getrocknete Buchenschwämme, lange Haselnusszweige und ein gesegnetes Feuer benötigt. Was danach passiert.

08.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Kar- und Osterzeit ist ein Zeitraum, der sehr von Traditionen geprägt ist. Ein eher seltener Brauch findet sich in Pfronten. Es ist das Fuirspringe – eine Tradition, die schon seit vielen Generationen gepflegt wird.

Die Vorbereitung hierfür beginnt bereits im Jahr zuvor. Im Wald müssen Buchenschwämme gesucht werden, diese werden den Sommer über getrocknet. In der Woche vor Ostern wird dann ein frischer Haselnusszweig mit einer schönen Astgabel geschnitten. In der Astgabel wird der getrocknete Buchenschwamm befestigt. Von einem zweiten, etwas kleineren Schwamm werden sogenannte Zunzeln geschnitten und in einem Säckchen aufbewahrt.

Am Morgen des Karsamstags versammeln sich die jungen Buben im Kirchhof um ein Feuer. Nachdem der Pfarrer das Feuer gesegnet hat, halten die Buben den Schwamm an den langen Haselästen ins Feuer, bis sie anfangen zu glühen.

Gekonnt kreiseln lassen

Im Anschluss werden die Äste gekürzt und die Buben marschieren in die verschiedenen Ortsteile: Dort gehen sie mit dem Ruf „braucht ma koi gweichts Fuier“ von Haus zu Haus und bringen das geweihte Feuer in die Wohnungen. Damit der Schwamm am Glimmen bleibt, muss der Haselstock immer wieder gekonnt gekreiselt werden.

An den Haustüren werden die Kinder meistens schon erwartet. Die zuvor geschnittenen Zunzeln werden am heißen Schwamm entzündet und auf eine feuerfeste Schaufel gelegt. Mit der Zunzel wurde in früheren Jahrzehnten das Feuer im Herd neu entfacht. Die Buben erhalten einen kleinen Obolus, mit dem sie ihr Taschengeld aufbessern, und gehen zum nächsten Haus.

Wo es den Brauch noch gibt

In früheren Zeiten wurde das Feuer nur am Karfreitag gelöscht und mit den geweihten Zunzeln vom Fuirspringen am Karsamstag wieder entfacht. So war an Ostern wieder für das ganze Jahr ein geweihtes Feuer im Herd. Das gesegnete Feuer sollte auch den Ausbruch von Feuersbrünsten verhindern, die (nicht nur) früher verheerende Folgen hatten. Diese Tradition wird besonders in Pfronten fortgesetzt, doch auch in anderen Gemeinden wie Halblech oder Nesselwang ist der Brauch stets gepflegt worden.