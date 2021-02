Eine Vision am Leben erhalten

Füssener Reptilienzoo ist nach Erweiterung mehr als dreimal so groß wie bisher. Inhaber Dieter Graf wagte sich trotz Corona-Einbußen an die Investition, weil er sein Lebenswerk nicht aufgeben will und an treue Kunden glaubt

19.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Eine Allee aus Palmen, ein Dschungel an der Wand und blauer Himmel an der Decke. Dazu größere Gehege, Aquarien und Terrarien für die Tiere. Im Reptilienzoo Allgäu in Füssen hat sich während der Corona-Lockdowns viel verändert. „Wir haben jetzt mehr als dreimal so viel Platz wie bisher“, sagt Inhaber Dieter Graf.

Gelungen ist ihm das, weil er eine Halle neben dem Zoo dazu mieten konnte und beide Räume über einen Mauerdurchbruch verbinden durfte. Wer nun den Zoo betritt, dem eröffnet sich neben der neuen Anlage für die Papageien ein Blick auf einen breiten Weg, gesäumt von Palmen. Dafür wurden die Säulen der Halle mit Kokosmatten umwickelt und Palmwedeln bestückt. Über ihnen spannt sich, auf lange Textilbahnen gebannt, der blaue Himmel. Die Wände sind mit einer Fototapete verkleidet. „Die Bilder dafür stammen von meinem Bruder, der sie unter anderem in Südamerika aufgenommen hat“, sagt Graf.

Sofort ins Auge fallen das neue große Becken für die Krokodile, Schildkröten und Fische. Über eine Kamera und einen Monitor können die Besucher sogar sehen, was sich unter Wasser tut. In diesem Becken leben nun auch die Fische, die immer wieder bei Graf landen, weil sie für die Privathaltung zu groß geworden sind. „Wir bekommen regelmäßig neue Tiere“, sagt der Füssener. Darunter sind oft große Schlangen. Kürzlich waren es aber zwei Papageien, die in der Wohnung zu laut waren. Sie sitzen nun in einer Voliere neben der mit den brasilianischen Zwergkäuzen, die im Herbst eingezogen sind, und gleich beim neu angelegten Urwald. Er besteht unter anderem aus Pflanzen, die ebenfalls abgegeben wurden, weil sie für Wohnungen zu groß waren. Wer genau hinschaut, kann zwischen den Gewächsen kleine Wachteln entdecken, die dort freilaufend leben. Ebenfalls frei bewegen dürfen sich einige Echsen.

Zu Publikumslieblingen werden sicher drei weitere Neuzugänge avancieren – die Erdmännchen. Sie stammen aus der Nachzucht eines anderen Zoos. In ihrer Höhle im neuen, großen Terrarium der Landschildkröten soll ebenfalls eine Kamera installiert werden, über die neben den Besuchern Graf einen Blick hineinwerfen kann, um zum Beispiel Jungtiere zu überwachen.

Für die Erdmännchen interessiert sich derzeit bereits die Universität Zürich. Dort wird das Kommunikationsverhalten der Tiere erforscht und der Reptilienzoo in Füssen könnten sich an diesem Projekt beteiligen. „Vielleicht bekommen wir von dort sogar noch zwei weitere Erdmännchen“, berichtet Graf. Wie und ob die Zusammenarbeit gelingt, hängt aber von den Entwicklungen in Sachen Corona ab.

Umgebaut und erweitert hat Graf, weil er zum einen „mehr Platz für die Tiere wollte“. Zum anderen sei der Zoo zwar meist gut bewertet worden. Manche hielten aber den Eintrittspreis von acht Euro im Vergleich zum Angebot für nicht angemessen. Ihn zu senken, kam wegen der Unterhaltskosten kaum infrage. Im Gegenteil: Da sie durch die Erweiterung steigen, erhöht sich der Eintritt auf 9,50 Euro. „Die Leute sehen aber künftig mehr und ich hoffe, sie verstehen das“, sagt Graf. Beim Umbau sei er auf Besucherwünsche eingegangen. So gebe es zum Beispiel künftig größere, besser lesbare Schilder zu den Tierarten.

Von Lockdowns gebeutelt

Warum er sich trotz der Lockdowns, die den Zoo sehr beuteln (wir berichteten), an die Erweiterung traute, erklärt er zum einen mit seiner Liebe für die Einrichtung: „Der Zoo ist meine Vision, mein Leben und auch wenn er viel Arbeit bedeutet, möchte ich ihn nicht aufgeben. Schon als kleiner Junge hat mich alles fasziniert, was kreucht und fleucht.“ Der Zoo beherberge insgesamt über 200 Arten. Und daraus ergibt sich der andere Grund für seine Investition. „Viele sagen, es lohnt sich, immer wieder herzukommen. Es gibt Füssener, die haben Dauerkarten. Ich werde oft gefragt, wann ich wieder aufmachen darf“, berichtet Graf von seinen treuen Kunden. Angst, dass es nach dem Lockdown nicht weitergeht, hat er daher nicht. Im Gegenteil: „Wenn die Regierung sagt, dass wir öffnen können, dann ist wieder offen. Ich freue mich auf den Tag und weiß, dass die Leute wieder da sein werden“, sagt er.

Was den Umbau angeht, gewinnt er Corona und den Lockdowns sogar Positives ab. „Hätten wir normal auf gehabt, wären wir jetzt niemals so weit“, sagt er. Andererseits fehle es durch die Schließungen natürlich an Geld, zumal der Zoo seine Tiere mit oder ohne Besucher versorgen muss und kaum Kosten sparen kann. Die Corona-Zuschüsse für die Monate November und Dezember seien jetzt angekommen. Nun müsse man schauen, wie es mit denen von Januar und Februar weitergeht. 2020 seien diese Monate sehr gut gelaufen. Auch das habe ihn bewogen, die Erweiterung anzugehen.

Um die Kosten dafür möglichst gering zu halten, hat Graf alles mit seinem Bruder, seinem Sohn und seiner Lebensgefährtin gestemmt. Geplant war die Erweiterung bereits vor Corona. Allerdings „hatte ich da noch ganz andere Vorstellungen. Ich wollte viele Pflanzen und ein paar Gehege“, sagt Graf. Ein Urwald sollte es werden, durch den die Menschen laufen können. Aber diese Idee verwarf er, weil die Pflanzen durch die hindurchstreifenden Besucher zu sehr gelitten hätten. Stattdessen gibt es jetzt einen breiten Gang, der es auch ermöglicht, coronabedingte Abstände einzuhalten. Am Ende habe er mehr investiert, als geplant und hofft nun auf eine baldige Öffnung – auch wenn noch Baumaterial und Werkzeug Teile der neuen Palmenallee blockieren.