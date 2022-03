Eine Welle der Hilfsbereitschaft in Füssen für die Ukrainer

Viele Menschen unterstützen mit ihren Spenden einen Transport der Gemeinde Jesus Haus Füssen.

07.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Hilfswelle für die Menschen in der Ukraine rollt unaufhaltsam auch durch das südliche Ostallgäu. Es ist Samstagvormittag, 10.30 Uhr: Unaufhörlich fahren auf dem Parkplatz des Festspielhauses Füssen Autos vor und die Menschen laden Karton um Karton aus ihren Fahrzeugen, um sie an einer provisorischen Theke abzugeben. Ein ökumenisches Team, angeführt von Pastor Jean-Christof Nadon von der Gemeinde Jesus Haus Füssen, stellt eine Hilfslieferung zusammen, um sie in das vom Krieg heimgesuchte Land zu bringen.

Pastor begleitet den Transport aus Füssen

Ein erstes zehnköpfiges Team ist dort am Montag an der polnisch-ukrainischen Grenze bereits angekommen, um Lebensmittel und Kleidung sowie ein Küchenzelt abzuliefern. Der zweite Transport, der an diesem Tag zusammengestellt wird, besteht hauptsächlich aus Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten. Er soll ins ukrainische Uschgorod gehen, Pastor Nadon wird ihn persönlich begleiten. Die Stadt legt in den Transkarpaten, die Grenzen zur Slowakei und Ungarn sind nicht weit. Die in Füssen gesammelten Pakete werden in Marktoberdorf in einen Lastzug umgeladen und gehen dann in das Krisengebiet, wo sie von der dortigen Bibel-Gemeinde, die rund 150 Flüchtlinge betreut, bereits sehnsüchtig erwartet werden.

Christliche Pflicht zur Hilfe

Unterdessen überprüft das Team die angelieferten Pakete, sortiert und beschriftet mit der Inhaltsangabe und dies sogar in kyrillischer Schrift, die von Irmi mit großen Lettern aufgebracht wird. Sie stammt ursprünglich aus Kasachstan, von wo ihre Eltern vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Mit trauriger Stimme stellt sie fest, dass Putin die Zivilbevölkerung leiden lässt und diese gegen die Aggression keinerlei Chancen hat. Für Cedric, dessen Wurzeln in Kenia sind, ist es selbst verständlich, die Aktion zu unterstützen, „da ich weiß wie sich Not anfühlt“. Und Elke schildert, wie ihre Eltern den Zweiten Weltkrieg mit all seinen negativen und schrecklichen Situationen erlebt haben und dessen Auswirkungen auf ihr Leben. „Das ist Motivation genug, hier mit hinzulangen und zu helfen“, sagt sie und fügt hinzu: „Schließlich sind wir Christen und sollten unserer christlichen Pflicht zu helfen nachkommen.“

Überwältigt ist Nadon von der Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die diese Hilfsaktion unterstützen: „Wir werden weitere Transporte organisieren und hoffen natürlich darauf, dass die Resonanz nicht nachlässt.“