Einem Assistenzhund stehen (fast) alle Türen in Füssen offen

Der Mischlingsrüde Halvar unterstützt einen Füssener Soldaten, der an den Spätfolgen eines Attentats in Afghanistan leidet. Wo es aber Probleme gibt.

07.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Halvar heißt der Mischlingsrüde aus Labrador und Pudel, der seine Ausbildung als Assistenzhund bei der Bundeswehr inzwischen abgeschlossen hat. Er unterstützt einen Füssener Soldaten, der an den Spätfolgen eines Attentats in Afghanistan leidet. Allerdings kann nicht jeder in Füssen die Bedeutung eines Assistenzhundes richtig einschätzen: Es kam zu Problemen, als der Soldat mit Halvar zum Beispiel Geschäfte betreten wollte. Für zugelassene Therapiehunde wie Halvar ist das erlaubt, wie etwa auch für Blindenhunde.

Ein Afghane feuert auf Deutsche

Der 18. Februar 2011 veränderte das Leben des Soldaten. In Afghanistan richtete ein einheimischer Soldat, mit dem über Wochen hinweg gemeinsam der Auftrag erfüllt wurde, unvermittelt sein Sturmgewehr auf deutsche Panzergrenadiere und drückte ab. Drei Deutsche sterben, sechs weitere werden teils schwer verwundet, teilt die Bundeswehr mit. Nicht festgehalten sind die Spätfolgen derer, die dieses Grauen miterleben mussten und sich zum Teil bis heute fragen: „Hätte ich etwas ändern können?“ Das Gefühl der Hilflosigkeit lässt einen nicht los.

Die Ausbildung kostet viel Geld

Einer dieser Soldaten ist Gebirgsaufklärer in Füssen. Er führt den Kampf mit seinen Erinnerungen jeden Tag. Die Frage, „wem kann ich noch vertrauen, wenn nicht dem Kameraden neben mir“, führte mit den gemachten Erfahrungen dazu, dass sein Vertrauen in die Menschen um ihn herum zerbrach. Um dieses Trauma zu überwinden, entschied der Füssener Soldat, sich von einem Assistenzhund unterstützen zu lassen (siehe auch_ Posttraumatische Belastungsstörung nach Afghanistan-Einsatz: Therapiehund hilft Soldat aus Füssen"). Der zweijährige Halvar begleitet ihn nun zu jeder Zeit des Tages unmittelbar. Er ist sein Vertrauter und steht bedingungslos zu ihm. Wenn sich der Soldat einmal im Alltag aufgrund einer Situation seelisch wieder in Afghanistan am Anschlagsort befindet, so nimmt dies Halvar wahr und holt ihn zurück ins Allgäu – dort, wo er Frieden findet. Die Ausbildung für diesen hoch spezialisierten Assistenzhund kostet 28.000 Euro. Diese Summe wird noch nicht über die Bundeswehr bereitgestellt, sondern kam vom Soldaten selbst, seinen Kameraden aus dem Gebirgsaufklärungsbataillon und dem Soldatenhilfswerk Gebirgstruppe.

Woran Assistenzhunde zu erkennen sind

Was im Alltag kaum einer weiß und daher bereits zu negativen Erlebnissen geführt hat: Personen mit Assistenzhunden haben überall mit ihrem Hund Zugang. Selbst in Krankenhäusern, Supermärkten, Restaurants und Geschäften dürfen diese speziellen Hunde mitgeführt werden. Da spielt auch das Hausrecht keine Rolle. Assistenzhunde erkennt man an deren Kennzeichnung in Form einer Weste, auf der auch die Bezeichnung „Assistenzhund“ zu sehen ist.

Nicht anfassen

Solche Hunde sind „im Dienst“ weder anzusprechen noch anzufassen, teilt die Bundeswehr mit. Denn sie sind jederzeit bereit, ihrem Herrchen oder Frauchen zur Seite zu stehen, sobald diese „getriggert“ werden und ihre Krankheit die Führung zu übernehmen droht.

Lesen Sie auch