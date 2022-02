Einer der ältesten Bundeswehr-Verbände ist in Füssen daheim

Die Wurzeln der Einheit reichen bis ins Jahr 1956 zurück: Damals wurde in Sonthofen ein Feldzeugausbildungsbataillon gegründet. Im April geht es nach Mali.

Für die Soldatinnen und Soldaten des Gebirgsversorgungsbataillons 8 in Füssen steht der nächste Auslandseinsatz an: Ab April wird die 4. Kompanie in Mali eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung „einer der ältesten Verbände innerhalb der Bundeswehr“. Ein traditionsreicher Verband? Das verwundert auf den ersten Blick, denn das heutige Bataillon wurde erst Mitte 2014 offiziell aus der Taufe gehoben. Doch die Wurzeln reichen weit zurück, bis ins Jahr 1956: Damals wurde in Sonthofen das Feldzeugausbildungsbataillon gegründet. Was damals begann, „geht bis zur heutigen Gliederung des Gebirgsversorgungsbataillons 8 hin“, sagt Oberstleutnant Sascha Müller. Somit habe man 2021 auf 65 Jahre Versorgung auf höchstem Niveau zurückblicken können. Allerdings, ohne dass dies groß gefeiert wurde: „Leider blieb die Krönung des Jubiläumsjahres mit einer Bataillonsfeier aufgrund der Pandemie verwehrt“, teilt der Kommandeur mit.

Die Soldaten unterstätzen auch Gesundheitsämter

Bei seinem Blick auf dieses Jubiläumsjahr verweist Oberstleutnant Müller auf eine Vielzahl an Übungen und Vorhaben. So kam die 3. Kompanie zurück aus dem Einsatz in Mali im Rahmen der Mission Minusma. Die 2. Kompanie habe die Großübung „Berglöwe“ der Gebirgsjägerbrigade 23 bravourös gemeistert und die 4. Kompanie bereitete sich im zweiten Halbjahr für den Einsatz in Mali ab diesem April vor. „Dies waren neben der Unterstützung der Gesundheitsämter sowie Krankenhäuser und Pflegeheime die Schwerpunkte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Verbände stehen gut strukturiert da

Auf die lange Geschichte des Verbandes ist Oberstleutnant Müller stolz: „Die Anfänge des Verbandes gehen weit zurück. Das Bataillon hat einige Umstrukturierungen hinter sich. Was mit dem Feldzeugausbildungsbataillon am Standort Sonthofen begann, geht bis zur heutigen Gliederung des Gebirgsversorgungsbataillons 8 hin.“ Aktuell stünden alle drei Versorgungskompanien gut strukturiert da. „Eine Vielzahl an Soldatinnen und Soldaten meines Verbandes können Einsatzerfahrungen und zahlreiche Übungsteilnahmen vorweisen.“ Während früher die Fokussierung auf einzelne Geschäftsprozesse gerichtet war, wie die Instandsetzung von Fahrzeugen, bilde das Gebirgsversorgungsbataillon inzwischen „ein breites Fähigkeitenspektrum“ ab, sagt der Kommandeur: „Wir haben eine Vielzahl an Spezialisten, die ihr fachliches Handwerk beherrschen. Sei es die Transporteure, die Mechaniker oder die Lageristen.“ So sei die Versorgung aller Verbände der Gebirgsjägerbrigade 23 unter schwierigsten Geländebedingungen und unter allen klimatischen Gegebenheiten sichergestellt.

Corona prägt Jubiläumsjahr

Das gesamte Jubiläumsjahr 2021 war durchweg geprägt von der Corona-Pandemie. Auch alle Einheiten des Verbandes, sei es mit Soldatinnen und Soldaten aus Füssen, Mittenwald oder Bad Reichenhall, waren im Zuge der Amtshilfe tätig. Zum Feiern des ereignisreichen, aber auch fordernden Jubiläumsjahres blieb so keine Zeit. Und dies wäre aufgrund der Umstände auch nicht angemessen gewesen, sagt Müller. So war eine Bataillonsfeier leider nicht möglich. „Dies schmälert aber nicht die Besonderheit, einer der ältesten Verbände innerhalb der Bundeswehr zu sein“, teilt der Oberstleutnant mit.

