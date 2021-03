Einreise nach Deutschland: Mann fälscht Bescheinigung für seine Frau

Bei einer Grenzkontrolle in Pfronten stellt die Polizei bei einer Frau eine vom Ehemann gefälschte Bescheinigung für eine Einreise nach Deutschland fest.

18.03.2021 | Stand: 13:20 Uhr

Weil sie eine von ihrem Mann kopierte Bescheinigung für eine systemrelevante Beschäftigung in Deutschland bei einer Grenzkontrolle in Pfronten vorzeigte, erwartet sowohl die 47-Jährige als auch ihr 39-jähriger Ehemann nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Grenzkontrolle in Pfronten: Mann fälscht Bescheinigung für seine Frau

Am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Grenzübergang Pfronten-Steinach einen 39-jähriger Österreicher in Begleitung seiner 47-jährigen Frau bei der Einreise. Er erfüllte die Einreisevoraussetzungen, da er unter anderem eine Bescheinigung für seine systemrelevante Beschäftigung in Deutschland vorweisen konnte. Auch seine Frau, die als Beifahrerin im Fahrzeug saß, konnte diese Bescheinigung vorweisen.

Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass diese verfälscht wurde. Der Fahrer hatte kurzerhand seine Bescheinigung über die Systemrelevanz kopiert und auf den Namen seiner Frau abgeändert, damit diese mit ihm einreisen kann. Die Beamten stellten die Bescheinigung sicher. Beide Insassen erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

