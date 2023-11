Apple Watch rettet Mann in Lechbruck vermutlich das Leben

Ein Mann fällt in ein Bachbett und kann sich nicht mehr befreien. Am Ende ist es wohl seine Apple Watch, die ihm bei winterlichen Temperaturen das Leben rettet.

25.11.2023 | Stand: 10:43 Uhr

Glück im Unglück: Die Integrierte Leitstelle hat am Samstagmorgen einen Apple-Watch-Notruf erhalten. Wie die Polizei berichtet, riefen die Helfer in der Einsatzzentrale zurück, woraufhin sich herausstellte, dass ein 29-Jähriger nahe Lechbruck in ein Bachbett gefallen war und sich nicht selbstständig aus diesem befreien konnte.

Große Suchaktion am Lech nahe Lechbruck

Daraufhin machte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften in Richtung des Lechs auf. Aufgrund der übermittelten GPS-Daten konnten die Einsatzkräfte den Suchradius einschränken.

Nach einer etwa 30-minütigen Suche konnte die Feuerwehr Lechbruck den junge Mann´aus dem Bach retten. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Lechbruck, die Wasserwacht aus Füssen und Schongau, die Bergwacht, ein Rettungswagen, Notarzt und die Polizei Füssen.

Lesen Sie auch: Zahlreiche Unfälle im Allgäu aufgrund des Wintereinbruchs