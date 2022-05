Diese Eissorten liegen in Füssen heuer im Trend

In Füssen kostet die Kugel Eis heuer bis zu 1,60 Euro. Beliebt sind vor allem traditionelle Sorten. An einem Stand kann man sogar mit Bitcoins zahlen.

21.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Sonne scheint und das Thermometer kratzt an der 30 Grad-Marke. Da kommt die eine oder andere Kugel Eis gerade recht. In der Füssener Fußgängerzone gibt es gleich vier Eisdielen. Unsere Redaktion hat die Betreiber gefragt, welche Gelato-Trends es diesen Sommer gibt und wie sie mit den momentan stark steigenden Kosten zu kämpfen haben.

„Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder ordentlich wirtschaften können. Wir sind auf den Tourismus angewiesen“, sagt Guiseppe Montuori, Inhaber von Beppo’s Eiskutsche. Langsam merke man, dass wieder mehr Urlauber nach Füssen kommen. Trotzdem sei es noch kein Vergleich zu vor der Pandemie. Gleichzeitig steigen die Einkaufspreise massiv, vor allem die Kosten für Verpackungen, wie Eisbecher oder Löffel seien explodiert.

Nuss und Joghurt liegen im Trend

Gute Laune strahlt Montuori trotzdem aus, wenn er seine selbst gemachten Eissorten aus Heumilch verkauft. Er bietet vor allem die Klassiker an. Nuss, Schokolade oder Erdbeere. „Joghurt ist sehr beliebt“, sagt er. Für viel mehr Sorten sei in der Kutsche ohnehin kaum Platz.

Lesen Sie auch: So gehen Menschen in Füssen und Umgebung mit den Preissteigerungen um

Eisverkäufer hoffen auf gutes Wetter in den Pfingstferien

Einige Meter weiter, im Eiscafé Dolomiti ist die Auswahl deutlich größer. Passend zum vierzigjährigen Bestehen, bieten Stefano Bozzon und sein zwölf-köpfiges Team 40 Geschmacksrichtungen an. Im Trend auch hier, die Klassiker: Amarena, Rocher und Co. gehen bei strahlendem Sonnenschein im Minutentakt über die Ladentheke. „Ich hoffe, dass das Wetter auch in den Pfingstferien so gut ist“, sagt Bozzon. 1,60 Euro kostet die Kugel im Dolomiti, genauso wie im Eiscafé Hohes Schloß.

Stefano Bozzon leitet das Füssener Eiscafé Dolomiti, das es mittlerweile seit 40 Jahren gibt. Bild: Noa Hüper

Lesen Sie auch

Wahl Neues Jugendparlament in Füssen - „Die Zukunft sind wir“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Bei der Eiskutsche ist die „Bolle“ hingegen 10 Cent günstiger, wie auch bei Girlane Viana Brunner, Chefin im Eiscafé La Fabbrica del Gelato. Ihr Angebot wechselt jeden Tag, beliebt seien auch hier nicht die ausgefallenen Kreationen, sondern die traditionellen Sorten, sagt sie.

Eiskutsche akzeptiert Zahlung mit Kryptowährung

Neues gibt es aber trotzdem: Bei „Beppo“ können Kunden seit diesem Jahr nicht nur Bar zahlen. Er akzeptiert auch 5300 Satoshi (Kryptowährung) pro Kugel, beziehungsweise 0,000053 Bitcoins. Laut Montuori kommt das Angebot an. Einige hätten bereits damit gezahlt.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.