Eisenberg bekommt Glasfaseranschlüsse für 303 Haushalte

Eisenberg kommt dem flächendeckenden Breitbandausbau ein großes Stück näher. Bis wann das Projekt fertig sein soll und wie viel es die Gemeinde kostet.

11.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Spätestens in 18 Monaten sollen in Eisenberg alle Haushalte mit einem gigabitfähigen Breitbandanschluss ausgestattet sein. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen.

930.681 Euro soll das Projekt kosten. Zehn Prozent davon zahlt die Gemeinde. Den Rest trägt der Freistaat Bayern im Förderverfahrens „BayGibitR“. Noch ist der Antrag allerdings nicht genehmigt. „Die Zusage der Regierung steht noch aus. Wir gehen aber davon aus, dass es genehmigt wird“, sagt Eisenbergs Bürgermeister Manfred Kössel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Wird alles wie geplant durchgewunken, übernimmt die niederbayerische Leonet AG den Ausbau. Spätestens Ende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Bis zu 303 Haushalte erhalten bis dahin einen Anschluss. Der Großteil der Häuser liegt in Eisenberg, 91 im Ortsteil Zell, 37 in Speiden und 33 in Osterreuten. Dazu kommen noch ein paar einzelne Häuser und Bauernhöfe.

Lesen Sie auch

Gemeinderat Hopferau Glasfaserausbau in Hopferau schreitet voran - Hofkäserei kann nicht expandieren

Lesen Sie auch: Glasfaserausbau in Hopferau schreitet voran - Hofkäserei kann nicht expandieren

Niemand muss Glasfaserangebot annehmen

Ob nach dem flächendeckenden Breitbandausbau alle 303 Haushalte tatsächlich über schnelles Internet verfügen werden, ist aber nicht sicher. Für die Bürgerinnen ist der Anschluss im Zuge des Förderverfahrens zwar kostenlos, „aber niemand muss das Angebot annehmen“, sagt Kössel.

Wer sich erst nachträglich entscheidet, muss selbst zahlen

Natürlich empfehle er jedem, sich den Anschluss im Zuge des groß angelegten Ausbaus ins eigene Haus zu holen. Schließlich müssen Eigentümer, sollten sie sich erst nachträglich dafür entscheiden, die Kosten aus der eigenen Tasche zahlen.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.