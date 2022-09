Hund reißt Rehkitz in Eisenberg

In Eisenberg bei Füssen reißt ein Hund ein Rehkitz. Der Jäger muss das Tier von seinem Leid erlösen.

17.09.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Ein Hund hat in Eisenberg bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) ein Rehkitz gerissen. Wie die Polizei berichtet, jagte ein schwarz-brauner Hund am Freitag gegen 9 Uhr ein Rehkitz zwischen Eisenberg und Zell. Auf der dortigen Straße hat der Hund das Kitz letztlich gerissen.

Verkehrsteilnehmer verscheuchten den Hund. Er lief in Richtung Zell davon. Das Rehkitz wurde bei dem Vorfall verletzt. Ein Jäger musste es erlösen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hundebesitzer in solchen Fällen für ihr Tier verantwortlich sind.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.