Feuerwehr und Polizei im Ostallgäu retten eingesperrtes Kleinkind aus Auto

In Eisenberg im Ostallgäu rief eine "aufgelöste" junge Mutter die Polizei zur Hilfe: Ihr kleiner Sohn war samt Fahrzeugschlüssel in ihrem Auto eingesperrt.

03.06.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Laut Mitteilung bat die "aufgelöste junge Mutter" via Anruf bei der integrierten Leitstelle am Donnerstagnachmittag um Hilfe. Ihr etwa anderthalb Jahre alter Sohn befand sich in ihrem Auto, wobei sich das Fahrzeug aus unbekannten Gründen versperrt hatte.

Weil auch der Autoschlüssel im Auto lag, mussten Feuerwehr und die Polizei helfen.

Eisenberg: Kleiner Junge aus Auto gerettet

Da es laut Mitteilung keine andere Möglichkeit gab, wurde eine kleine hintere Seitenscheibe mit dem Nothammer geöffnet und der Junge von den Rettern wohlauf aus dem Auto befreit.

