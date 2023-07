Eisenberger Feuerwehr feiert 150-Jähriges

Festzug schlängelt sich am Sonntag von der Wallfahrtskirche Maria Hilf zum Bierzelt am Feuerwehrhaus.

02.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Am Sonntag war der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg: Zunächst fand ein Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Wolfgang Schnabel in der Wallfahrtskirche Maria-Hilf in Speiden statt. Die Kirche war bis zum letzten Platz mit Fahnenabordnungen und Vertretern der Mannschaften der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gefüllt. Der anschließende Festzug zum Bierzelt am Feuerwehrhaus wurde lautstark untermalt von den Eisenberger Böllerschützen. Wetterbedingt konnte der zu Anfangs geplante Kirchzug vom Feuerwehrhaus zur Kirche leider nicht stattfinden.