Eisenberger Konzertreihe so erfolgreich wie noch nie

Schorsch Kössel kann heuer auf die erfolgreichste Konzertsaison seit Beginn seiner Veranstaltungen mitten im Kräutergarten des Eisenberger Burghotel Bären zurückblicken. Es lief so gut wie nie. Durch sein Motto: „H - H - H“ (höfliche Hartnäckigkeit hilft), hat sich seine Kleinkunstbühne über die Jahre langsam, aber sicher etabliert. Auch das letzte Konzert der diesjährigen Spielzeit, der grandiose Auftritt der Mundartler Allgäuer Barden „Blanz & Hecking“ war wieder sehr gut besucht.

Touristen kämpfen mit dem Hindelanger Dialekt

Bei den spitzfindigen – teils humorigen – teils melancholischen Liedtexten in charmantem Hindelanger Dialekt mussten die vielen Einheimischen an dem lauen Sommerabend teils ganz gehörig ihre Ohren spitzen, um die vertonten Geschichten rund ums „Edelwies (Edelweiß) & Co. zu verstehen. Mancher Touri musste sich die witzigen Überleitungen auch mal „verdolmetschen“ lassen. „Keine Chance“, attestierten Luise und Arne aus dem Rheinland und schwenkten dafür bei den irischen und schottischen Folkliedern glückselig ihre Handytaschenlampen. Nicht nur die Allgäu Barden Christian Blanz und Tim Hecking sind seit Jahren Stammgäste auf der Eisenberger Outdoorbühne.

Füssener Kultband soll 2024 wieder dabei sein

Die Füssener Kultband „December Project“ war heuer zum ersten Mal im Kräutergarten zu Gast. „Sensationell! Die kommen nächstes Jahr wieder“, verspricht Kössel. Ansonsten hat er für die kommende Spielsaison Juni - Juli - August 2024 noch Plätze frei. Gerne können sich Musiker und Künstler aus der Region und darüber hinaus für einen Auftritt bei Kössel bewerben.

Spenden gesammelt für soziale Zwecke

Auch im kommenden Jahr können die Shows wieder auf Spendenbasis besucht werden. Das kommt gut an. Die jährlichen Spendenaktionen sind mittlerweile ein fest verankerter Bestandteil der Gartenaktionen. Am Jahresende werden die Einnahmen aus den Konzerten und Kräuterführungen 2023 wieder für soziale Zwecke gespendet. „Wenn es den Leuten gefällt, sind sie sehr spendabel“, weiß Kössel. Trotz der steigenden Lebenshaltungskosten hat der Wirt bisher weder in seiner Gaststätte noch bei den Gartenkonzerten bemerkt, dass sich seine Besucherinnen und Besucher den Gürtel bereits enger schnallen.