Eisenberger verkauft ganz frische Christbäume für guten Zweck

Martin Schweiger spendet Einnahmen gehen an einheimische Gruppen und Vereine. Wie es zu seiner Tannenplantage kam

14.12.2021 | Stand: 09:07 Uhr

Kürzlich hat es in dem Gewerbegebiet der Gemeinde Eisenberg einen etwas anderen Christbaumverkauf gegeben, Bäume frisch geschnitten direkt vom Feld. Die kompletten Einnahmen in Höhe von über 4000 Euro spendete der Initiator Martin Schweiger heimischen Gruppierungen. Anteilig sollen die Einnahmen der Jugendkappelle Eisenberg-Hopferau, der örtlichen Nachbarschaftshilfe „mir helfed zemed“ und den First Respondern Seeg-Lengenwang zugutekommen.

Mit Grundstückspflege beauftragt

„Frischer und regionaler kann man sich wohl keinen Christbaum kaufen und dabei ist alles noch für einen guten Zweck. Eine rundum tolle Aktion“, freute sich Familie Kössel aus Eisenberg. Als Holzfachmann Schweiger für seine Firma 2015 ein Grundstück erstanden hatte, wurde er seinerzeit mit der Pflege des Nachbargrundstücks beauftragt, im Gegenzug wurde ihm das Nutzungsrecht eingeräumt. Er beschloss daraufhin, 80 zweijährige Nordmann- und Korktannen zu pflanzen. Mittlerweile ist über die Jahre eine regelrechte Tannenplantage herangewachsen.

Bratwürste gibt's noch dazu

Da die Kommune das Grundstück bald veräußern wird, sollte der Baumbestand nun für einen guten Zweck den Besitzer wechseln. In Ruhe konnten die Interessenten ihren Wunschbaum aus dem Tannenbestand heraussuchen und wurden von Schweiger dabei beraten und unterstützt. Dominik Riedhofer von der gleichnamigen Metzgerei war von der Verkaufsaktion restlos begeistert und spendierte noch eine Menge feiner Bratwürste dazu. So konnten sich die zahlreichen Baumkäufer nach dem Verstauen des frisch geschnittenen duftenden Tannenbaumes noch mit einer leckeren Bratwurstsemmel stärken. Alle Beteiligten freuten sich sehr über die großzügigen Käufer und Spender und wünschen allen viel Freude mit den Christbäumen.