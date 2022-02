Der EVF muss am Wochenende gegen echte Schwergewichte ran

Füssen spielt heute in Rosenheim, am Sonntag kommt Regensburg. Gegen beide Teams haben die Lechstädter unterm Strich zuletzt nur eine von 20 Partien gewonnen.

18.02.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Zwei Schwergewichte der Oberliga Süd warten auf den EV Füssen an diesem Wochenende. Heute geht es um 19.30 Uhr bei den Starbulls Rosenheim um Punkte, ehe am Sonntag um 18 Uhr der EV Regensburg am Kobelhang vorstellig wird. Auf den Plätzen 3 und 4 liegend gehören beide der Spitzengruppe an, was allein schon für eine entsprechende Hürde stehen würde. Hinzu kommt gerade bei diesen beiden Teams aber noch die bescheidene Bilanz, die die Füssener seit dem Oberligaaufstieg gegen sie aufweisen: So wurden gegen Regensburg alle zehn bisherigen Partien verloren, und auch Rosenheim konnte in neun Vergleichen nur einmal besiegt werden.

Der EVF auswärts: 16 Begegnungen - ein Erfolg

Bei den Oberbayern kommt heute auch noch die schwache Auswärtsbilanz des EVF in dieser Saison hinzu: Hier gab es in 16 Begegnungen nur einen einzigen Erfolg. Mehr Außenseiter geht also fast nicht, und dennoch wären weitere Punkte für die Schwarz-Gelben dringend nötig. Auf dem zehnten und damit letzten Platz liegend, der noch zu den Pre-Playoffs und dem damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt berechtigen würde, beträgt der Vorsprung auf den elften Rang und die Passau Black Hawks momentan sechs Punkte.

Außerdem haben die Füssener auch noch zwei Partien weniger absolviert als die Niederbayern. Dies wird in der Endabrechnung aber keine direkten Auswirkungen haben, denn der Deutsche Eishockey Bund hat nach Absprache mit den Teams Änderungen in den Durchführungsbestimmungen der Oberligen vorgenommen.

Hier jubelten die Füssener Spieler um Maxi Schorer (Mitte) bei einem vergangenen Spiel gegen den TSV Peissenberg. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

So wird ein zusätzlicher Spieltag am 8. März eingefügt, um nochmals einige Nachholspiele unterzubringen. Da dennoch nicht alle ausgefallenen Partien neu angesetzt werden können, erfolgt die Ermittlung der Platzierungen nach dem Ende der Hauptrunde nicht nach den tatsächlich errungenen Punkten, sondern nach dem erreichten Punkteschnitt pro Spiel.

Außerdem müssen für die Qualifikation zu den Playoffs mindestens 75 Prozent der Partien des Teams mit den meisten ausgetragenen Begegnungen absolviert worden sein. Bei dieser Regelung könnte es ausgerechnet für Regensburg knapp werden, das gleich acht Partien weniger als Memmingen gespielt hat und sich nun keine weiteren Spielausfälle erlauben darf.

Der Punkteschnitt von EVF, Passau und Landsberg

Lesen Sie auch

EV Füssen und die Eishockey-Oberliga versinken im Corona-Chaos Eishockey

Der EVF hat momentan einen Punkteschnitt von 0.909 pro Spiel, die Verfolger Passau 0.686 und Landsberg 0.657. Der vermeintlich klare Vorsprung täuscht aber, denn die Füssener haben ein schweres Restprogramm und müssen durch die vielen ausgefallenen Partien auch noch neunmal antreten. Für Passau sind bis Rundenende nur noch sechs Spiele angesetzt, für Landsberg acht. Ein Mammutprogramm gerade für den EVF, der, falls es keine Absagen mehr gibt, dann bis zum Ende 18 Partien in 39 Tagen absolviert haben wird. Bereits in den letzten Spielen in Deggendorf und gegen Höchstadt zeigte sich, dass die ständigen englischen Wochen mit jeweils drei Partien an die Substanz gehen. Nun gilt es für die Schwarz-Gelben, die Kräfte einzuteilen, um in der Außenseiterrolle vielleicht doch etwas Zählbares zu erreichen.

Beide Wochenendgegner waren zuletzt auch nicht mehr ganz so souverän und mussten Weiden und Memmingen in der Tabelle etwas ziehen lassen. Rosenheim hat gegen Deggendorf und in Peiting verloren, und auch das 3:1 gegen Schlusslicht Landsberg war wenig souverän. Vielleicht ist für den EVF am Wochenende ja doch der ein oder andere Zähler zumindest in Reichweite.