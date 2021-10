Eishockey-Fans randalieren in Pfronten

In Pfronten haben sich Eishockey-Fans nach dem Spiel gegen den ESV Burgau geprügelt. Dabei wurden auch Unbeteiligte verletzt.

31.10.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Im Anschluss an das Eishockeyspiel des EV Pfronten gegen den ESV Burgau ist es in einer Pfrontener Gaststätte am späten Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe aus fünf, bisher noch nicht näher bekannten, Männern aus dem Raum Burgau griff gemeinschaftlich in einem Lokal eine weitere Gruppe von Männern körperlich an, berichtet die Polizei.

Hierbei kam es zu tumultartigen Szenen im Lokal, wodurch Teile des Interieurs zerstört wurden. Des Weiteren verletzten die Randalierer drei Gäste des Lokals durch Faustschläge und Tritte. Die Geschädigten wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss. Gegen die flüchtigen Männer wird nun aufgrund gefährlicher Körperverletzung, sowie Beleidigung ermittelt. Die Verletzten konnten sich nach dem Vorfall selbstständig nach Hause begeben. Insgesamt entstand dem Lokal ein bislang geschätzter Sachschaden von etwa 400 Euro.

