EV Füssen schrammt gegen Oberliga-Spitzenreiter Blue Devils Weiden knapp an Überraschung vorbei

Bis zur 58. Minute hatte es ausgesehen, als ob sich der EV Füssen gegen Weiden einen überraschenden Punkt sichern könnte. Doch dann kam die kalte Dusche.

04.12.2022 | Stand: 20:59 Uhr

Gegen Spitzenreiter Blue Devils Weiden hat der EV Füssen am Sonntagabend lange an einer Überraschung geschnuppert. Am Ende langte es gegen die Oberpfälzer, die bis dato nur ein einziges Spiel in regulärer Spielzeit verloren, aber beim 4:6 nicht zum einem Punktgewinn. Dabei war der Altmeister bis ins dritte Drittel hinein mit 3:2 in Führung gelegen. Erst mit einem Treffer in der 58. Spielminute durch Kurt Davis sicherte sich der Liga-Krösus am Ende den Auswärtserfolg. "Ich bin dennoch stolz auf die Jungs", sagte EVF-Trainer Janne Kujala nach der Partie.

Die Wende in der Partie leitete eine diskutable Fünf-Minuten-Strafzeit gegen Florian Simon ein (41. Minute). "Was soll ich sagen, beide Hauptschiedsrichter haben die Szene nicht gesehen, aber Florian Simon dann doch vom Eis geschickt", haderte der Coach. Denn während dieser nummerischen Überlegenheit erzielte Weiden den 3:3-Ausgleich durch Neal Samanski (44. Minute). Und der EVF ließ in dieser Phase spürbar Kräfte. Folge war das 3:4 durch Chad Bassen. Zwar konnten die Schwarz-Gelben diesen Rückstand durch Jere Helenius noch einmal egalisieren. Aber erneut zur Unterzahl verdammt fiel dann doch die Entscheidung zugunsten des haushohen Favoriten. "Ich bin am Ende zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft", sagte Weidens Trainer Sebastian Buchwieser. Zwar habe sein Team zwischenzeitlich zu einfache Tore hergegeben, sich am Ende aber in den entscheidenden Szenen durchgesetzt.

Aber wer weiß, was geschen wäre, wenn der EVF etwas konzentrierter in die Partie gestartet wäre? Denn schon nach 22 Sekunden waren die Füssener gegen den Spitzenreiter mit 0:1 zurück gelegen. Dennis Thielsch hatte für die Oberpfälzer getroffen. Und auch in der Folge präsentierte sich die EVF-Defensive völlig indisponiert. Weiden traf erst noch den Pfosten. Doch dann nutzte Dominik Müller eine erneute Unsicherheit von Moritz Borst im Füssener Tor zum 0:2. Nach rekordverdächtigen einer Minute und 53 Sekunden war der Arbeitstag des 21-jährigen Goalies damit beendet. Trainer Janne Kujala wechselte Stammtorhüter Benedikt Hötzinger ein. "Ich musste Moritz, der schon mehrere Wochen nicht mehr gespielt hatte, schützen." Dieser Weckruf sollte seine Wirkung nicht verfehlen. Denn in der Folge präsentierte sich der EV Füssen doch deutlich stabiler und konnte sich nach und nach auch erste Chancen erarbeiten gegen die Blue Devils. Für einen Treffer sollte es im ersten Abschnitt jedoch nicht mehr langen.

Furioses zweites Drittel im Spiel des EV Füssen gegen Blue Devils Weiden

Umso furioser startete die Mannschaft von Trainer Janne Kujala dann ins zweite Drittel: Carl Zimmermann verkürzte bereits nach 21 Minuten auf 1:2. Und eine finnische Co-Produktion durch Jere Helenius und Janne Seppänen führte dann sechs Minuten später zum verdienten Ausgleichstreffer. Danach drängte der Spitzenreiter erneut auf die Führung, schnürte den EVF teils minutenlang im eigenen Drittel ein. Aber Julian Straub war es in dieser Phase vorbehalten, den nächsten Treffer in der Partie zu markieren. Begünstigt durch einen kapitalen Abwehrfehler erzielte er die 3:2-Führung für die Hausherren. Mit dieser sollte es in den Schlussabschnitt gehen, ehe sich die bereits geschilderte Schlüsselszene der Partie ereignete.

Eishockey-Oberliga: So geht es für den EV Füssen weiter

Mit dem Wochenende seiner Mannschaft sei er dennoch sehr zufrieden, sagte Coach Kujala. Am Freitag hatten sich die Schwarz-Gelben in Bad Tölz mit 4:2 durchgesetzt und dabei wichtige Zähler im Kampf um die Playoffs ergattert. Schon am Dienstag sieht der Spielplan der Eishockey-Oberliga das nächste Spiel für den EVF vor. Dann gastieren die Schwarz-Gelben beim EHC Klostersee. "In Grafing, in diesem kalten, engen Stadion, ist es schwer zu spielen", sagt Kujala. Gegen den Tabellenletzten sollten dennoch drei Punkte her.