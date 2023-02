"Im ersten Drittel nicht gekämpft": Deutliche Worte von EVF-Coach Kujala nach Pleite in Rosenheim

Beim Sportbund Rosenheim sind die Schwarz-Gelben chancenlos und verlieren 1:5. Trainer Janne Kujala hadert mit der kämpferischen Einstellung, weiß aber auch, dass bereits am Dienstag ein viel wichtigeres Spiel ansteht.

06.02.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Nach Landsberg ist vor Lindau. Die Partie des EV Füssen am Sonntagabend beim Tabellenzweiten der Eishockey-Oberliga, den Starbulls Rosenheim, lag aus Sicht des Altmeisters zwischen zwei sehr wichtigen Heimspielen. Und irgendwie merkte man der EVF-Mannschaft diese Relevanz auch an. Nach einem ganz schwachen Startdrittel verlor man die Partie mit 1:5. Nun geht am Dienstagabend um 19.30 Uhr gegen den Zehnten der Tabelle, die Lindau Islanders. Im Hinblick auf die Qualifikation für die Pre-Play-offs ist das eine ganz wichtige Partie für den Eissportverein, könnte man gegen den EVL doch für eine Vorentscheidung in dieser Frage sorgen.

Bei einem Spiel mehr hat der EVF neun Punkte Vorsprung auf das Team vom Bodensee, könnte also mit einem Heimsieg den Abstand vor den letzten sieben Begegnungen entscheidend vergrößern. Bei einer Niederlage würde man dagegen Gefahr laufen, von Lindau im Endspurt noch überholt zu werden. Seit dem Wechsel auf den neuen Trainer John Sicinski läuft es für die schwach gestarteten Islanders, im neuen Jahr konnten bereits sieben Siege gefeiert werden. Damit ist man nur noch einen Schritt von den Pre-Play-offs entfernt und liegt punktgleich mit dem Zehnten Bad Tölz und auch nur noch einen Zähler hinter Passau.

Eishockey-Oberliga: So geht es für den EV Füssen weiter

Ganz klar, Lindau wird am Kobelhang alles geben, um seine Aufholjagd fort zu setzen. Alle vier Kontrahenten haben gemeinsam, dass sie am Sonntag ihre Spiele verloren haben, sich an den Abständen in der Tabelle also vorerst nichts geändert hat. Für Füssen wird es wichtig sein, das Spiel in Rosenheim schnell abzuhaken. „Man hat heute den Unterschied zu einem Spitzenteam gesehen“, musste Füssens Trainer Janne Kujala nach der Niederlage eingestehen. „Wir waren zu langsam, haben nicht gut verteidigt und auch nur in den letzten beiden Dritteln gekämpft. Wir wollten einen guten Start hinlegen, das hat durch den frühen Rückstand nicht geklappt.“

Der zunächst eingesetzte Moritz Borst musste im EVF-Gehäuse bereits nach zwei Minuten hinter sich greifen. Dominik Daxlberger fälschte einen Schuss unhaltbar zum 1:0 ab. Von Füssen war offensiv überhaupt nichts zu sehen, die Starbulls machten das Spiel. Zwei Tage, nachdem sich Stürmer Mike Glemser in Garmisch nach einem Bandencheck sehr schwer verletzt hatte, präsentierten die Gastgeber mit Brad McGowan auch einen neuen Starstürmer. Der ehemalige Topscorer der Oberliga Nord fügte sich gleich bestens ein und erzielte in der 18. Minute das 3:0. Zuvor hatte Norman Hauner bereits zum zweiten Treffer abgestaubt.

Erster Torschuss in Rosenheim für den EV Füssen erst kurz vor der ersten Pause

Erst kurz vor der Pause konnten die Füssener überhaupt ihren ersten Torschuss verzeichnen. Kujala reagierte und brachte ab dem zweiten Drittel im Tor Benedikt Hötzinger. „Kein Vorwurf an Moritz Borst, ich wollte damit die Mannschaft aufwecken“, erklärte der Coach den Wechsel. Das half dann auch prompt, denn der 25-Jährige konnte gleich einige starke Paraden zeigen und nach einem Konter fiel bereits in der 22. Minute das 1:3 durch Bauer Neudecker (Simon, Straub). Nun hatte der EVF seine beste Phase und konnte Rosenheim auch in deren eigenem Drittel beschäftigen. Der Elan war aber schnell wieder dahin, nachdem in der 25. Minute Lukas Laub einen starken Angriff mit dem 4:1 abschloss. Danach verteidigten die Füssener hauptsächlich und auch erfolgreich, erst in der Schlussphase erzielte Stefan Reiter noch den fünften Treffer. Im Angriff ging dagegen beim EVF nichts zusammen, auch bei zwei Überzahlspielen konnte Rosenheim nicht mehr in Bedrängnis gebracht werden. Das soll am Dienstag gegen Lindau wieder ganz anders werden.