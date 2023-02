Bei Duell mit dem SC Riessersee werfen Fans des EV Füssen 600 Kuscheltiere aufs Eis

Im Zeichen der Wohltätigkeit stand das Duell zwischen dem EV Füssen und dem SC Riessersee. Welchem Zweck die Plüschtiere zugute kommen sollen, erfahren Sie hier.

26.02.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Bis in den späten Samstagabend hinein waren die Helfer des EV Füssen beschäftigt, um die Kuscheltiere zu zählen, sortieren und verpacken. Fans hatten sie am Freitagabend während der ersten Drittelpause im Spiel der Eishockey-Oberliga zwischen dem EVF und dem SC Riessersee (Endstand: 3:1) auf die Eisfläche geworfen. Anlass war die Aktion "Teddy Bear Toss". Dabei handelt es sich um eine ursprünglich aus Nordamerika stammende Tradition, wobei Kuscheltiere bei Eishockeyspielen aufs Eis fliegen. um später Kindern in Krisengebieten oder Krankenhäusern zugute zu kommen. Nach Vereinsangaben flogen 541 Plüschtiere während des Spiels aufs Eis. Am Samstag kamen dann noch weitere 50 Teddys und Kuscheltiere hinzu. Der Verein will sie nun an eine Hilfsorganisation übergeben.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen - SC Riessersee 3:1

Die Aktion in Füssen am Freitag hatte aber noch einen weiteren Begünstigten, nämlich die Kinderkrebshilfe Königswinkel. Pro verkaufter Eintrittskarte wird der EV Füssen der Hilfsorganisation einen bestimmten Betrag spenden. Es soll eine stolze vierstellige Summe werden. Die Kinderkrebshilfe Königswinkel besteht seit 1999. Sie wird geleitet vom ehemaligen EVF-Mannschaftsarzt Dr. Rainer Karg aus Halblech. Seit ihrer Gründung sammelten Karg und seine Mitstreiter bereits über vier Millionen Euro an Spendengeldern. Sie trugen damit maßgeblich zum Bau des Schwäbischen Kinderkrebszentrums in Augsburg bei, unterstützen aber auch immer wieder die Kliniken in Kempten, Kaufbeuren, Füssen oder Memmingen.

Spieler des EV Füssen stellten sich mit dem Präsidenten der Kinderkrebshilfe Königswinkel, Dr. Rainer Karg zum Foto. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen wird auch stolzen Betrag an die Kinderkrebshilfe Königswinkel spenden

Durch den 3:1-Sieg am Freitagabend hat sich der EV Füssen übrigens nun auch rechnerisch für die Pre-Play-offs in der Oberliga qualifiziert. Es war der erste Erfolg gegen die Garmischer seit 14 Spielen. Am Sonntag hat der EVF spielfrei. Wer der Gegner der Schwarz-Gelben in der Qualifikation für die bundesweit ausgetragenen Play-offs wird, entscheidet sich erst am kommenden Wochenende. Derzeit hieße der Kontrahent Lindau Islanders.