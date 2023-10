Matchwinner nach 16 Sekunden: EV Füssen ringt Tölzer Löwen 3:2 nach Overtime nieder

50 Minuten lang zeigt der EV Füssen gegen Bad Tölz eine zerfahrene Leistung. Dann gelingt die Wende. Warum Trainer Juhani Matikainen dennoch hadert

Sport ist nicht immer gerecht. Diese Erfahrung mussten die Tölzer Löwen am Freitagabend am Füssener Kobelhang machen. 40 Minuten lang zeigten sie ein fast perfektes Auswärtsspiel, ließen defensiv wenig zu und spielten in der Offensive ihre läuferische Überlegenheit aus. Doch am Ende mussten sie den Sieg doch den Hausherren vom EV Füssen überlassen. Gerade einmal 16 Sekunden waren in der Verlängerung gespielt, als Julian Straub einen Alleingang sehenswert ins linke obere Eck versenkte und damit den Spielverlauf der 60 vorangegangenen Minuten auf den Kopf stellte. Für die Schwarz-Gelben war es eine doppelte Premiere. Vor knapp 1000 Zuschauern feierten sie ihren ersten Heimsieg der laufenden Saison in der Eishockey-Oberliga. Zugleich war es der erste Sieg in der Overtime.

Zufrieden war Trainer Juhani Matikainen nach dem Spiel dennoch nicht wirklich. Seine Mannschaft habe allenfalls 30 Minuten gutes Eishockey gezeigt, sich stellenweise nicht an den Matchplan gehalten. "In der Kabine haben wir vor dem dritten Drittel gesagt, dass wir jetzt als Team in den letzten Abschnitt gehen", sagte Matikainen. Und dieser Appell des finnischen Übungsleiters schien offenbar zu wirken. Im letzten Abschnitt zeigten die Schwarz-Gelben von Anfang an eine andere Körpersprache, präziseres Passspiel und Forechecking. Doch vorerst blieb es beim Rückstand von 0:2. Mateu Späth und Steven Deeg hatten die Tölzer durch Treffer in Abschnitt eins und zwei zu einer scheinbar sicheren Führung geschossen.

Rihards Babulis vom ESV Kaufbeuren zeigte bei seinem ersten Auftritt im Trikot des EV Füssen eine starke Leistung. Bild: Benedikt Siegert

In der 50. Minute leitet ein Tor von Tim Flammann die Wende für den EV Füssen ein

Ein sogenannter "Lucky-Bounce", so bezeichnet man beim Eishockey eine glücklich springende Scheibe, leitete dann die Wende ein. Tim Flammann verkürzte auf 1:2. Gespielt waren da gut 50 Minuten. Und auch die Fans am Kobelhang spürten nun, dass womöglich doch noch was gehen könnte für ihr Team an diesem Abend. Als der EV Füssen dann erneut in Überzahl war, traf Leon Sivic zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich. "Bis zu diesem Zeitpunkt hat bei uns im Überzahlspiel kaum etwas funktioniert", sagt Matikainen. Doch ähnlich wie das Ergebnis war auch diese Tatsache auf den Kopf gestellt. Denn kurz vor Ende der regulären Spielzeit bekamen die Tölzer Löwen erneut eine Strafzeit aufgebrummt. Julian Straub sorgte dann wie bereits erwähnt für die Entscheidung. Es war der zweite Überzahltreffer für den EVF an einem Abend, an dem im Powerplay eigentlich lange gar nichts zusammenging. "Mich freut es besonders für Tim Flammann und Julian Straub, dass sie heute getroffen haben", sagt Matikainen. Zufrieden, war er aber nicht, das merkte man den 32-Jährigen sichtlich an.

Bemerkenswert: Für den EV Füssen absolvierte Rihards Babulis (Jahrgang 2003) am Freitag sein erstes Oberliga-Spiel. Der Kaufbeurer Förderlizenz-Goalie war mit seinen Fangkünsten ein Garant dafür, dass die Füssener nicht schon früh viel höher zurücklagen. "Er hat sehr gut gehalten heute", lobte Matikainen. Am Sonntag, wenn der EVF in Deggendorf gastiert, werde aber wieder Benedikt Hötzinger, der etatmäßige Stammtorhüter im Kasten stehen.