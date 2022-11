Eishockey-Oberliga: EV Füssen überrascht in Deggendorf

EV Füssen bezwingt unerwartet auswärts den Tabellendritten der Eishockey-Oberliga, den Deggendorfer SC und rehabilitiert sich damit für eine 1:9-Klatsche.

02.11.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Ein deutliches Zeichen gesetzt, das hat der EV Füssen jetzt nach der herben 1:9-Klatsche in Garmisch: Denn beim Tabellendritten Deggendorfer SC entführten die Schwarz-Gelben überraschend zwei Punkte. Verteidiger Lukas Slavetinsky sorgte vor knapp 1500 Zuschauern in der zweiten Minute der Verlängerung mit seinem Schlagschuss-Tor für den Sieg seiner Farben. Diese hatten beim 5:4 im letzten Drittel völlig verdient einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt.

„Wir haben da Druck gemacht, man hat gespürt, dass die Jungs unbedingt zurück kommen wollten. Insgesamt bin ich heute sehr zufrieden“, zeigte sich Füssens Coach Janne Kujala erfreut über den Auswärtssieg beim Favoriten. Er sprach aber auch die zweite Hälfte des Startdrittels an, in welcher man sich an das vorherige Spiel erinnert fühlte und durch „leichte Gegentore“ (O-Ton Kujala) mit 1:3 ins Hintertreffen geraten war.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen zeigt beim Deggendorfer SC couragierten Auftritt

Diesmal fand sein Team aber wieder in die Spur. Man zeigte von Beginn an eine couragierte Leistung beim DSC, der zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen hatte, seit einiger Zeit aber auch auf eine ganze Reihe verletzter Spieler verzichten muss. Der EVF bot neben dem zuletzt in Augsburg aushelfenden Torhüter Moritz Borst mit den Förderlizenzspielern Fabian Nifosi und Leon Sivic gegenüber der Partie unter der Zugspitze drei neue Spieler auf. In der Anfangsphase hatten beide Seiten sofort Chancen, die Führung gelang dem EVF in der achten Minute. Julian Straub hatte da einen Schuss von Maximlian Dropmman zum 1:0 abgefälscht. Die Freude währte aber nur eine Zeigerumdrehung, dann traf der Tscheche Petr Stloukal mit einem satten Schlagschuss über den Innenpfosten zum Ausgleich.

Nun kam die Füssener Defensive wieder ins Wackeln. Nach einem verlorenen Bully wurden die Gegenspieler nicht richtig geblockt, Jonas Stern traf im Nachschuss zum 2:1. Und kurz darauf zeigte sich die EVF-Abwehr nach einem weiten Pass auf Stloukal wieder nicht im Bilde, der Stürmer verwandelte den Alleingang zum 3:1.

Für den EVF ist häufig an Ex-Nationalkeeper Timo Pielmeier Endstation

Doch gegen Ende des Abschnitts hatten die Füssener wieder gute Chancen und erzielten bereits nach 25 Sekunden im Mitteldrittel das 2:3 durch Fabian Nifosi. Nach einer Großchance von Miculka auf den vierten DSC-Treffer bekam der EVF endgültig Oberwasser, scheiterte aber immer wieder am ehemaligen deutschen Nationaltorhüter Timo Pielmeier. Und eine Minute vor der zweiten Pause leistete man sich im Aufbauspiel einen bösen Schnitzer, den Lukas Miculka diesmal zum 4:2 nutzte.

Im letzten Drittel dreht der EV Füssen gegen Deggendorf dann richtig auf

Lesen Sie auch

Garmisch/Füssen Eishockey-Oberliga: SCR setzt gegen EV Füssen zum Höhenflug an

Eine Vorentscheidung war das aber keineswegs, denn auch im letzten Abschnitt war Füssen das Team mit den größeren Spielanteilen, auch wenn Moritz Borst einige gefährliche Gegenangriffe entschärfen musste. In der 52. Minute gelang Victor Knaub (Sivic, Jentsch) dann der Anschlusstreffer, sein erstes Tor für den EVF. Und als nur 61 Sekunden später Jere Helenius (Seppänen, Nifosi) Pielmeier im kurzen Eck zum 4:4 überwand, war das Spiel wieder völlig offen.

In der Schlussphase hatten Julian Straub für Füssen und Lukas Miculka für Deggendorf die späten Siegchancen, es ging aber in die Verlängerung. Und hier unterlief dem Deutsch-Tschechen im Trikot des DSC ein Beinstellen, Powerplay für den EVF. Diese Situation nutzte Routinier Slavetinsky zum Siegtreffer. Der Favorit war geschlagen und die Schwarz-Gelben hatten sich mit ihrer Leistung vor ihren Anhängern wieder rehabilitiert.