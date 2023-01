Niederlage gegen den SC Riessersee: Dem EV Füssen ging nach dem Feiertagsprogramm die Puste aus

Das dicht gedrängte Feiertagsprogramm endet mit einer Niederlage gegen den SC Riessersee. Was die Spieler verunsichert hat.

08.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das letzte Spiel des dicht gedrängten Feiertagsprogramms hat dem Oberligisten EV Füssen eine deutliche Niederlage beschert. Wieder einmal war gegen den SC Riessersee nichts zu holen, mit 0:6 (0:0, 0:2, 0:4) verlor das Team von Trainer Janne Kujala unterhalb der Zugspitze.

EV Füssen verliert bereits zum vierzehnten Mal in Folge gegen die Werdenfelser

Es war bereits die vierzehnte Pleite gegen die Werdenfelser in Folge. Und dennoch war der Coach nicht ganz unzufrieden, hielt seine Mannschaft doch zwei Drittel lang mit dem Vierten der Tabelle sehr gut mit und wurde zu hoch geschlagen. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften großen Einsatz, verteidigten entsprechend und ließen nur wenige Torchancen zu. Die erste richtig gute hatte Janne Seppänen in der dritten Minute, der Puck wurde jedoch Beute von Garmischs Torhüter Daniel Allavena. Danach musste sich auch sein Gegenüber im Füssener Gehäuse, Moritz Borst, gegen Höller und Dibelka auszeichnen. Ab der 13. Spielminute schnürte der EVF die Hausherren mehrmals in deren Drittel ein und hatte gute Möglichkeiten, die beste durch Julian Straub, der die Scheibe aber über die Torlatte jagte.

(Hier geht es zum Eishockey-Podcast unserer Zeitung.)

Vor der Pause war dann der SCR wieder stärker und bekam auch die erste Überzahlmöglichkeit, welche in den zweiten Abschnitt hinein reichte. Hier musste Borst eine ganze Reihe starker Paraden zeigen, um einen Rückstand zu verhindern. Danach hatte der Eissportverein gleich drei Mal die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Bauer Neudecker wurde im letzten Moment gestoppt, Leon Dalldush verzog bei einem Konter aus guter Schussposition, Carl Zimmermann wurde vor dem freien Tor angespielt, er hatte jedoch zu wenig Druck auf dem Schläger, um den Puck über die Linie zu schieben. So kam es anders. In diese starke Phase der Füssener hinein erzielte Garmischs Topscorer Lubor Dibelka in der 29. Minute das kuriose 1:0. Er brachte die Scheibe aus spitzem Winkel auf das Füssener Tor, und diese rutschte Borst irgendwie durch. Plötzlich waren die Schwarz-Gelben verunsichert, lieferten einen schlechten Wechsel ab und kassierten nur eineinhalb Zeigerumdrehungen später das 2:0 durch Alexander Höller, der genau in den Torwinkel traf. Danach ging bei Füssen nicht mehr viel zusammen. Borst war immer wieder im Blickpunkt, ließ aber zunächst keinen Treffer mehr zu.

EV Füssen: Oberligist wollte nochmal angreifen

Mit neuem Schwung starteten die Ostallgäuer in den letzten Abschnitt, hatten durch Seppänen eine gute Möglichkeit. Im Gegenzug vertändelte man aber im eigenen Drittel die Scheibe und das nutzte Sam Verelst sofort zum 3:0 (42). Jetzt war bei Füssen deutlich die Luft raus, und bereits der nächste Angriff brachte das 4:0, schön heraus gespielt durch Kevin Slezak. Das war bereits die Entscheidung, denn es war klar, dass der EVF nach dem anstrengenden Programm mit neun Spielen in zwanzig Tagen nicht mehr die Kraft für eine Wende aufbringen wird.

Der SC Riessersee bestimmte in der Folge die Partie, legte in der 53. durch Slezak einen fünften sowie in der 55. Minute durch Dibelka einen sechsten Treffer nach, wobei bei letzterem die Scheibe wohl gar nicht über der Torlinie war. Die Füssener hatten durchaus auch ihre Chancen, trafen aber bis zum Ende nicht mehr. Bauer Neudecker vergab gleich zweimal frei vor dem Tor, ebenso Jere Helenius. Janne Seppänen fing einen Pass des besten Garmischers, Torhüter Allavena, ab, verpasste dann aber den Schuss auf das leere Tor. Es war nicht der Tag der Füssener Kontingentspieler, auch in der Defensive nicht.

Die Pause sollte den Sportlern nun gut tun, um für die beiden Spiele am Freitag in Landsberg und am Sonntag gegen Peiting gewappnet zu sein.