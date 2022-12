Eishockey-Oberliga: EC Peiting beim 5:3 gegen EV Füssen glücklicher Sieger

Bei der 3:5-Pleite des EV Füssen gegen den EC-Peiting sorgt eine Schiri-Entscheidung für Unmut. Eine Überraschung gibt es auf der Trainerbank.

21.12.2022 | Stand: 10:14 Uhr

Eine am Ende unglückliche 3:5-Niederlage musste Eishockey-Oberligist EV Füssen in Peiting hinnehmen. Merkwürdige Gegentreffer sorgten im Schlussdrittel wieder einmal für eine Niederlage beim ECP, dem Angstgegner. Von acht Partien in Peiting seit dem Aufstieg wurde nur eine einzige erfolgreich gestaltet.

„Wir finden momentan immer Wege, um zu gewinnen“, stellte Peitings Trainer Anton Saal nach der Begegnung vor 645 Zuschauern fest. Für den EVF galt in diesem Spiel dann eigentlich das Gegenteil, denn das hätte nicht verloren werden müssen. EVF-Coach Janne Kujala hatte sich von seinem Team, das erstmals wieder vier Blöcke aufbieten konnte, aber auch mehr erwartet: „In Lindau haben wir mit drei Reihen besser gespielt. Mit vier haben wir heute keinen Rhythmus gefunden. Dazu viele individuelle Fehler in der Verteidigung.“ Neben der durchwachsenen Leistung spielten aber auch einige Entscheidungen der Schiedsrichter eine Rolle, vor allem beim umstrittenen 3:2 des ECP.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen geht in Peiting in Führung

Wie schon in Lindau endete auch diesmal das Anfangsdrittel mit 0:0. Wenige Chancen auf beiden Seiten bei voller Spielstärke, allerdings mit einem ersten Überzahlspiel der Peitinger, in welchem die Füssener bei gleich zwei Pfostentreffern durch Heger und Brassard Glück hatten. Drei eigene Powerplaysituation brachten dagegen fast keine Chancen, die beste hatte noch Lukas Slavetinsky. Nach dem etwas glücklichen Unentschieden zur Pause gelang dem Eissportverein nach einer Minute im zweiten Abschnitt die überraschende Führung durch Jörg Noack (Neudecker, Knaub).

Nun lief es plötzlich deutlich besser und flüssiger in Richtung gegnerisches Tor. Das wurde in der 26. Minute durch die vierte Reihe des EVF in Person von Ondrej Zelenka (Flammann, Steiner) zum 2:0 genutzt.

Danach brachten sich die Schwarz-Gelben aber durch überflüssige Strafen selbst unter Druck. Marco Niewollik fälschte im Powerplay einen Schuss zum 1:2 ins Netz (34. Minute). Neudecker hatte beim einzigen Füssener Überzahlspiel in diesem Abschnitt eine große Chance, um auf 3:1 zu erhöhen, er wurde jedoch im letzten Moment geblockt.

Beim EV Füssen war Brad Miller am Dienstagabend übergangsweise als Co-Trainer im Einsatz. Vor kurzem war er noch Trainer beim Bayernligisten ESC Kempten. Bild: Benedikt Siegert

Schiedsrichter hatte Partie beim Treffer des EC Peiting zum 3:2 bereits abgepfiffen. EVF-Proteste halfen nichts

In der 40. Minute musste Benedikt Hötzinger nochmals stark eingreifen, allerdings kassierte man wieder eine Strafzeit, sodass es in Unterzahl ins Schlussdrittel ging. Und das nutzte Peiting bereits nach 28 Sekunden zum schnellen 2:2-Ausgleich durch Torjäger Felix Brassard. Danach machten die Gastgeber Druck, gingen durch besagten umstrittenen Treffer fünf Minuten später auch erstmals in Führung. Benedikt Hötzinger hatte die Fanghand schon auf dem Puck, der Schiedsrichter hatte eigentlich bereits abgepfiffen – Brassard stocherte den Puck dennoch zum 3:2 ins Tor. Füssen startete nun wütende Attacken und hatte viele Chancen. In Überzahl fiel dann auch das völlig verdiente 3:3 durch Julian Straub (Noack, Knaub) in der 48. Minute.

Der Eissportverein war am Drücker und deckte das gegnerische Tor mit Schüssen ein. Während hier aber alle Versuche scheiterten, gelang Peiting nach einem abgefälschten Pass das glückliche 4:3 durch Ryan Boucher. Zu spielen waren nur noch sechs Minuten. Trotz diesem Nackenschlag blieb der EVF dran und hatte drei weitere Großchancen, darunter einen Lattentreffer von Wiedemann. Auch hier hatte man aber einfach kein Glück. Mit einem Empty Net Treffer durch Thomas Heger in der 59. Minute machte der ECP dann alles klar.