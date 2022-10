Eishockey-Oberliga: SCR setzt gegen EV Füssen zum Höhenflug an

EV Füssen kassiert beim SC Riessersee die höchste Pleite seit 1995. Was Trainer Janne Kujala zur desolaten Vorstellung seiner EVF-Mannschaft sagt.

31.10.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Eigentlich schien der EV Füssen in den letzten Spielen deutlich im Aufwind zu sein, das Spiel am Sonntag in Garmisch war dann aber wieder ein überraschender Rückschritt. Und nicht nur das, denn beim 1:9 (0:3, 1:4, 0:2) zeigten die Ostallgäuer über weite Strecken einfach eine ungenügende Defensivleistung für die Eishockey-Oberliga (unsere Redaktion berichtete).

Sage und schreibe 64 Torschüsse des Gegners in 60 Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Auch war es die höchste Niederlage der Füssener unter der Zugspitze seit 1995. Damals hatte man mit 3:11 verloren. Ein zweistelliges Ergebnis konnte diesmal vermieden werden, dennoch war es schwach, was der Eissportverein da im Altmeisterduell anbot.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen mit desolatem Auftritt beim 1:9 in Garmisch

Natürlich ist der SCR gerade im Aufwind und gewann bereits das fünfte Spiel in Folge. Doch dass es besser geht, hatten die Schwarz-Gelben neun Tage zuvor beim knappen 3:5 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Weiden gezeigt. Entsprechend enttäuscht war dann auch Trainer Janne Kujala vom Auftritt seines Teams: „Wir waren heute von Anfang an nicht bereit zu spielen“, stellte er nüchtern fest. „Wir sind nur hinterher gelaufen, hatten bei allen Dingen Schwierigkeiten. Durch Scheibenverluste hieß es 0:3, dann war das Publikum da und für uns wurde es noch schwerer. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden.“

Eishockey-Oberliga: SC Riessersee - EV Füssen 10. Spieltag Leon Dalldush im Zweikampf mit Uli Maurer. Bild: Benedikt Siegert

Knapp 2000 Zuschauer im Olymia Eissportzentrum

Zum Tag der Schulen und Vereine hatten die Werdenfelser am Sonntag eingeladen, knapp über 2000 Zuschauer wohnten dadurch dem Spiel gegen den EV Füssen bei. Und sie sahen ein von Anfang an klar überlegenes Garmischer Team, dass fast alle Zweikämpfe gewann und deutlich schneller unterwegs war. In der Rolle des Zuschauers befand sich dann auch die Abwehr der Füssener bei den drei Gegentreffern im ersten Drittel durch Alexander Höller, Christopher Chyzowski und Robin Soudek. Alle konnten frei vor dem Tor verwandeln. Für den EVF gab es dagegen nur zwei starke Chancen durch Bauer Neudecker und Vincent Wiedemann, die aber scheiterten.

Im zweiten Abschnitt war Füssen zunächst deutlich besser im Spiel, nach einem Fehlpass im Aufbau durfte Soudek jedoch alleine auf Benedikt Hötzinger laufen und in der 25. Minute das 4:0 markieren. Darauf hin war die alte Dominanz des SCR wieder da und der EVF konnte sich fast nicht mehr befreien. Lubor Dibelka erhöhte nach vielen Chancen zum 5:0, Höller legte den sechsten Treffer nach und nochmals Dibelka markierte das 7:0. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war das 1:7 durch Carl Zimmermann nach schöner Vorarbeit von Julian Straub kurz vor der Pausensirene.

Eishockey-Oberliga: SC Riessersee - EV Füssen 10. Spieltag Füssens Janne Seppänen. Bild: Benedikt Siegert

Der negative Schlusspunkt aus Sicht des EV Füssen fällt kurz vor der Sirene

Lesen Sie auch

Eishockey: Oberliga Süd Das ist der Kader des EV Füssen in der Oberliga-Saison 2022/23

Mehr Sicherheit brachte das aber für den letzten Abschnitt auch nicht, obwohl der mittlerweile für Hötzinger eingewechselte Clemens Wiedemann, der jüngere Bruder von Stürmer Vincent Wiedemann, nicht mehr ganz so viel zu tun bekam. Dennoch war Garmisch klar der Herr im Haus und erhöhte durch ein Solo von Robin Soudek auf 8:1, während man die Füssener offensiv überhaupt nicht zur Geltung kommen ließ. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Sebastian Cimmerman 15 Sekunden vor dem Ende mit dem 9:1.