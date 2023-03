Eishockey ohne Eismeister? So soll es in Pfronten klappen

Die Gemeinde tue alles, um den Mannschaften des EVP den Saisonabschluss zu sichern, versichert Bürgermeister Haf nach einer Kundgebung. Er sieht auch Positives.

Mit Unterstützung von zwei früheren Eismeistern soll der Saisonabschluss für die Nachwuchsmannschaften des EV Pfronten noch gelingen. Man habe bereits am Donnerstag ein Training der U 20 ermöglichen können, damit sich diese auf ihr Spiel am Wochenende vorbereiten konnte, erklärte Bürgermeister Alfons Haf am Donnerstagabend im Gemeinderat. Axel Bertle (Aktiv für Pfronten) hatte sich angesichts der Berichterstattung unserer Redaktion nach dem aktuellen Stand erkundigt. Haf bestätigte dabei unsere Darstellung – nur sei man schon viel länger mit der Suche nach einer Lösung beschäftigt, als es ein darin zitierter Vertreter des EVP erklärt habe.

"Das ist der Super-Gau"

Nach dem letzten Heimspiel der ersten Männermannschaft in der laufenden Landesliga-Saison am vorvergangenen Freitag (24. Februar) war die Halle wegen Personalproblemen geschlossen worden. Beide Eismeister sowie alle zwei bis drei Aushilfen seien ausgefallen, hieß es von der Gemeinde zur Begründung. „Das sind teilweise Dauerkranke, so etwas hatten wir noch nie“, erklärte Bürgermeister Haf dazu nun im Gemeinderat: „Das ist der Super-Gau.“ Man habe auch bei anderen Einrichtungen der Umgebung nachgefragt, ob sie aushelfen könnten, betonte er mit Blick auf entsprechende Forderungen des EVP. Allerdings ohne großen Erfolg. Den Saisonabschluss für die Mannschaften des EVP bringe man aber mit Unterstützung von zwei ehemaligen Eismeistern „noch hin“, erklärte Haf im Gemeinderat. Er habe den Eindruck, durch das Gespräch beim Verein Verständnis gefunden zu haben. Für Hobbymannschaften sei die Saison jedoch nun beendet.

Verein fordert mehr Unterstützung

Ihren Unmut für die Hallenschließung hatten vor der Sitzung rund 140 Nachwuchsspieler, Betreuer, Eltern und Mitglieder des Fördervereins mit einem Protestzug von der Eishalle zum Rathaus kundgetan, wo die Kinder unter anderem „Wir wollen aufs Eis – ohne Scheiß“ skandierten und Schilder mit Aufschriften wie „Recht auf Sport auch in diesem Ort“ oder „Heiß auf Eis“ trugen. Vor der Rathaustür stellte sich Bürgermeister Haf der aufgebrachten Menge. „Ich bin seit 44 Jahren im Verein und habe noch nie erlebt, dass ein Eismeister fehlt“, rief zum Beispiel Harry Waibel, früherer U-20-Trainer und mittlerweile in Diensten der „Sharks“ aus Kempten. Auch dass es im Sommer kein Eis mehr in der Halle geben soll, sei ein riesiger Fehler. Auch weitere Teilnehmer der Kundgebung beklagten sich über mangelnde Unterstützung ihres Sports durch die Gemeinde.

Gemeinde fordert mehr Beteiligung

Bürgermeister Haf wies das unter anderem mit Verweis auf die hohen Kosten zurück, die man für den Unterhalt der Eishalle und Investitionen wie beispielsweise aktuell in eine Erneuerung der Beleuchtung stemme: „Es gibt keinen Verein, der so viel Sponsoring von der Gemeinde erhält wie der EVP!“ Mehr als 100.000 Euro stecke man jedes Jahr in die Eishalle. Allerdings sei auch ein verstärktes Engagement des Vereins in die Sportstätte nötig. Dazu habe man bereits bei einem Treffen im April 2021 schon ganz konkrete Dinge besprochen. Diese Themen gelte es nun wieder aufzugreifen.

Mann kann es auch positiv sehen ...

Im Gemeinderat betonte Bürgermeister Haf, dass er auch Positives in der aktuellen Debatte um das Eisstadion sehe: „Ich habe mich gefreut, dass die Kinder so zahlreich da waren“, lobte er deren Engagement für ihren Sport. Auch, dass man in diesem Jahr angesichts der durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise die Saison früher als gewohnt beenden und im Sommer kein Eis in der Eishalle erzeugen will, sah er nicht nur negativ: „Da kann man jetzt die Halle anders nutzen. Beispielsweise einmal eine richtige Inliner-Saison planen“, erklärte er im Gemeinderat.