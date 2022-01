Die Wasserwacht hat die Eisstärke gemessen: Die Schicht trägt auf dem Hopfensee nicht und nun gab es noch extremes Tauwetter.

18.01.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Die Stadt Füssen hat ihre eindringliche Warnung wiederholt: Die Kommune bittet alle Bürgerinnen und Bürger, den Hopfensee nicht zu betreten. Denn das Eis sei dort zu dünn, um Schlittschuh zu laufen. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben bereits Warnschilder aufgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Grundsätzlich gelte, dass das Betreten zugefrorener Seen auf eigene Gefahr erfolgt.

Auf dem Hopfensee ist das Eis zu dünn zum Schlittschuhlaufen

Sonnenschein und eine spiegelglatte Eisfläche: Diese Kombination lockte am Wochenende viele Menschen auf den Hopfensee. Was bei Augenzeugin Erika Poppler für Kopfschütteln sorgte: Sie habe ihren Augen nicht trauen wollen, „als auf spiegelglatter Eisfläche Eishockey-Spieler in rasanter Fahrt ihrem Puck hinterherjagten, Eltern mit Kinderwagen und Hunden sich völlig unbekümmert auf dem Eis bewegten. Keinem war wohl klar, in welcher Gefahr sie schwebten, denn die Eisdicke war nicht feststellbar.“

Messungen vorgenommen hat indes die Wasserwacht Hopfen am See: Bereits am Wochenende war die Eisschicht nicht dick und tragfähig genug, dass Menschen darauf gehen oder Schlittschuh fahren sollten. Messungen vom Montag zeigten extreme Taubedingungen durch Wind und Wärme, teilte die Wasserwacht nun mit. Der Randbereich der Eisfläche sei bereits sehr brüchig. Es bestehe die akute Gefahr, einzubrechen. (Lesen Sie auch: Eisstärken im Allgäu: Wie dick ist das Eis auf Seen und Gewässer aktuell?)

