Eltern setzen sich für Eisenberger Spielplatz ein

Sie wollen die Gemeinde unterstützen und haben viele Ideen für die Anlage. Wie das Geld dafür zusammenkommen soll.

26.04.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Etwas mager ist derzeit der Eisenberger Spielplatz ausgestattet, nachdem einige Geräte entfernt werden mussten, die Sicherheitsauflagen nicht mehr erfüllen. Die Gemeinde will nun neue Geräte anschaffen und bittet dafür um Spenden.

Kinder im passenden Alter

Unterstützt wird sie mittlerweile von einer Elterninitiative, die mit ihren Visionen und viel Engagement dazu beitragen will, dass sich an dem schön gelegenen Spielplatz schnell etwas tut. Alle Beteiligten haben Kinder im Spielplatzalter und wollen der Gemeinde bei der Auswahl der neuen Spielgeräte beratend zur Seite stehen. Anne Dopfer hat einen Infobrief erstellt, der per E-Mail an die Eltern der Schul- und Kindergartenkinder weitergeleitet werden soll. Darin sind alle Infos zum Thema Neuplanung Spielplatz kompakt zusammengefasst. Außerdem gibt es darin einen kleinen, aber feinen Malwettbewerb für die Kleinen. Da die Spielgeräte im öffentlichen Raum besonderen Auflagen unterliegen, zertifiziert und TÜV-geprüft sein müssen, kommen Stücke der Marke Eigenbau leider nicht in Frage. In erster Linie muss daher erst mal genügend Geld zur Finanzierung zusammengebracht werden.

Sparschweine werden aufgestellt

Martin Haschek, Julia Otte, Caroline Uekermann und Sabrina Eggensperger hätten dafür viele tolle Ideen. Leider sind die aber mit den derzeitigen Einschränkungen während der Corona-Pandemie unvereinbar. Vorerst wollen die fünf Eltern daher direkt bei den Firmen in Eisenberg um finanzielle Unterstützung bitten. Der örtliche Raiffeisenmarkt hat bereits 200 Euro für das Projekt gespendet. Zusätzlich sollen in den Geschäften noch Sparschweine zur Befüllung aufgestellt werden. „Wir hoffen, dass viele Bürger und Firmen uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Es wäre super, wenn Kinder und Enkelkinder möglichst schnell wieder ausgelassen auf den Spielgeräten herumtollen können“, ist sich die motivierte Gruppe einig.

