Empörung am Hopfensee: Ubekannter Täter sägt Holzfiguren ab

Ein Bauhof-Mitarbeiter schnitzt seit Jahren liebevoll Holzfiguren am Hopfensee. Jetzt wurden sie abgesägt.

15.12.2021 | Stand: 11:37 Uhr

Diese Aktion sorgt für Kopfschütteln in Füssen: Ein Unbekannter hat mehrere Holzfiguren an der Südseite des Hopfenseerundwegs abgesägt, die ein Mitarbeiter des Bauhofs seit Jahren aus Baumstämmen geschnitzt hatte. Warum der Unbekannte die Figuren abgesägt hat, ist laut Stadtverwaltung nicht bekannt.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) sagt: „Egal, ob der Täter die Schnitzereien abgesägt hat, weil sie ihm gut gefallen und er sie für sich haben möchte, oder weil er sie zerstören wollte: Es ist jammerschade, dass die Schnitzereien verschwunden sind, da sie zahlreichen Spaziergängerinnen und Spaziergängern Freude bereitet haben.“

Der Mitarbeiter des Bauhofs schnitzte seit etwa acht Jahren ein bis zwei Figuren jährlich. Die Stadt Füssen hat wegen des Absägens der Figuren Anzeige erstattet. Sie hofft darauf, dass jemand die Vandalismus-Aktion beobachtet hat und Hinweise geben kann.

Der Hopfensee im Landkreis Ostallgäu zählt zu den beliebtesten Seen im Allgäu und wird jedes Jahr von zigtausend Besuchern angesteuert. Mehr über den See lesen Sie hier.

Vandalismus im Ostallgäu: Auch eine Weihnachtseko wurde vor Kurzem zerstört

Vor wenigen Tagen hatte ein weiterer Fall von Vandalismus im Ostallgäu für Schlagzeilen gesorgt: Bei einer Familie in Dösingen wurde die Weihnachtsdeko im Vorgarten an der Kreisstraße zerstört. „Ich bin zutiefst empört. Am liebsten würde ich gar keine Dekoration mehr anbringen wollen – aber so verarmt unsere Welt nur noch mehr“, schrieb Evelyn Scheuermann an unsere Redaktion. „Wollen wir in so einer Welt leben?“ Mehr über diesen Fall lesen Sie hier.

