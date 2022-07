Endlich: Edeka kann seinen Neubau nun offiziell anpacken

Laut der Inhaberin Simone Schmidt liegt die Baugenehmigung nun vor. Zuvor hatten bereits die Stadträte ihr "ok" zu dem Bauvorhaben gegeben.

22.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Verfahren hat sich länger als erwartet hingezogen, doch nun liegt die Baugenehmigung für den neuen Edeka-Markt in Füssen vor. Endlich – das wird nicht nur Inhaberin Simone Schmidt denken, sondern auch ihr Personal sowie die Kundschaft. Denn der Nahversorger an der Hopfener Straße litt seit vielen Jahren unter beengten Verhältnissen. „Kunden haben immer wieder nachgefragt, wann es denn endlich so weit ist“, sagt Schmidt. Jetzt kann sie eine zeitliche Perspektive für den Neubau nennen.

Mehr Raum für Lebensmittel

Mit schmalen Gängen und beengten Raumverhältnissen wird Schluss sein, wenn der Supermarkt in einen Neubau auf der anderen Straßenseite wechselt – dort wird die Verkaufsfläche um mehrere hundert Quadratmeter aufgestockt.

Die Füssener Kommunalpolitiker hatten das Projekt von Anfang an wohlwollend begleitet – ihnen gilt daher der Dank von Marktinhaberin Simone Schmidt, ebenso ihrem Architekten und ihrem Rechtsanwalt. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass Mitte September/Anfang Oktober mit den Abbrucharbeiten auf dem gegenüberliegenden Grundstück begonnen wird.

Gelingt es, den Rohbau bis zum Winter diesen Jahres zu erstellen, kann der Edeka-Markt im Herbst 2023 an seinem neuen Standort öffnen.