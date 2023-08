Endlich mehr Plätze in Kindertagesstätte in Pfronten-Weißbach

Nach jahrelanger Diskussion befürwortet der Pfrontener Gemeinderat die Planung für die notwendige Sanierung und Erweiterung. Wie sie dabei vergrößert werden soll.

01.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Ende der Pfrontener Kindergarten-Misere mit Notgruppen im Kindergartenkeller, dem Eisstadion und dem Pfarrheim ist in Sicht: Allerdings wird es noch mindestens bis zum Schuljahresbeginn 2025 dauern, bis die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Weißbach abgeschlossen ist. Und das auch nur, wenn alles optimal läuft, die Baugenehmigung und Förderbescheide zügig erteilt würden, machten Verena Tschuschke und ihr Vater Bruno Tschuschke vom gleichnamigen Architekturbüro aus Kempten deutlich, als sie die Planung im Pfrontener Gemeinderat vorstellten. Die Kosten bezifferte Bruno Tschuschke auf Nachfrage von Peter John ( SPD) mit 3,5 Millionen Euro, allerdings ausdrücklich „nach heutigem Stand“.

Gebäude wird aufgestockt

Die Sanierung und Erweiterung der Weißbacher Kita hat eine jahrelange Vorgeschichte. Bereits 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Einrichtung zu sanieren, um sie beim Brand- und Wärmeschutz aktuellen Ansprüchen anzupassen und den ebenfalls erforderlichen Speiseraum anzubauen. Nun werden diese Maßnahmen mit einer Aufstockung des Gebäudes verbunden, bei der das Obergeschoss erweitert und weitere Gruppenräume geschaffen werden.

Mindestens drei bis vier Gruppen fehlen in Pfronten

Es biete sich aus wirtschaftlicher Erwägung grundsätzlich an, im Rahmen der ohnehin bereits vor Jahren festgestellten notwendigen energetischen Sanierung und Erweiterung um eine Mensa durch gleichzeitige Aufstock und Erweiterung zusätzliches Potenzial zu generieren, leitete Kämmerer Alexander Probst im Gemeinderat in das Thema ein. Nach der jüngsten Bedarfsabfrage vom September könne der bereits derzeit ungedeckte Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen auf gut drei bis vier Gruppen festgestellt werden. Dazu kommt ein größerer Wasserschaden in der Kita in Weißbach, der saniert werden muss.

Viele Gespräche und Diskussionen waren der nun vorgestellten Planung vorangegangen. Eingebunden war neben der Regierung von Schwaben, dem Landratsamt Ostallgäu und der Kindergartenleitung die Simpert Stiftung aus Augsburg, die die katholischen Kindertagesstätten des Dekanats Marktoberdorf betreut.

Zukunftsfähiger Standort

Pfronten-Weißbach sei ein zukunftsfähiger Standort, den zu erweitern und in den es zu investieren sich lohne, erklärte Planerin Tschuschke. Zumal derzeit alternative Standorte und Lösungen fehlten. Kern der Planung ist es, den Kniestock des Quergiebels anzuheben, um bislang ungenutzten Dachraum für neue Räume nutzbar zu machen. Neben zwei Gruppenräumen mit Intensivräumen und dem Büro der Kindergartenleitung entsteht im Obergeschoss ein Speisesaal, der zusammen mit dem im Erdgeschoss die insgesamt notwendige Fläche erreicht. Im Erdgeschoss fehlende Räume wie Intensivräume für zwei Gruppen entstehen ebenso wie die Mensa und ein zusätzliches Lager für den Mehrzweckraum durch Anbauten in den Ecken des kreuzförmigen Baus. Durch die Unterkellerung wird im Untergeschoss Platz für ein Personalbüro und einen Technikraum geschaffen. Im Obergeschoss bieten die Flachdächer der Anbauten Raum für Außenspielflächen und binden gleichzeitige diese Etage an den Fluchtweg über die Feuertreppe an. Indem im Obergeschoss Toiletten entstehen, die auch von Kindern aus den Gruppen im Erdgeschoss genutzt werden können, erreiche man eine „deutliche Entspannung der Toilettensitzuation“, so Verena Tschuschke. Als Material für die Erweiterung des Obergeschosses schlägt sie Holz vor. So sei ein hoher Vorfertigungsgrad möglich, was die Bauzeit verkürze.

So geht es zügiger

Eine Aufstockung statt eines Neubaus gehe relativ zügig, betonte auch Bürgermeister Alfons Haf. Indem der Quergiebel neu aufgebaut werde, wären auch gleich Vorarbeiten für nachhaltige Lösungen mit Photovoltaik und Wärmepumpe möglich.

In der Diskussion begrüßten mehrere Gemeinderäte die Planung ausdrücklich und drängten auf eine zügige Umsetzung: „Wir kämpfen seit sieben Jahren mit dem Thema und sollten jetzt endlich starten“, so Vizebürgermeister Biba Sauer. Die Außenspielflächen seien auch nach der Erweiterung mehr als ausreichend, versicherte Bruno Tschuschke auf Nachfrage von Christian März (Pfrontner Liste). Den Zugang zum Obergeschoss barrierefrei zu gestalten, sei weder mit einem innen, noch mit einem außen liegenden Aufzug möglich, erklärte Verena Tschuschke auf Nachfrage von Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste). Es bleibe die Lösung, mobilitätseingeschränkte Kinder oder auch Mitarbeiterinnen in den Gruppen im Erdgeschoss unterzubringen.