Endlich sind in Pfronten wieder die Traktoren wieder los

Zum Schützenhaus kommen 180 Landmaschinen. Bei Musik und guter Verpflegung ist es ein Fest für die ganze Familie. Drei Teilnehmer werden besonders geehrt.

27.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach zweijähriger Pause konnten die Schützen in Pfronten ihr traditionelles Vatertagsfest wiederaufleben lassen. Mit vielen fleißigen Helfern wurde es vorbereitet. Die umliegenden Landwirte stellten bereitwillig ihre Wiesen, die zuvor gemäht wurden, als Parkplätze zur Verfügung, damit das zum achten Mal stattfindende Traktorentreffen auch genügend Fläche hatte. Wie in den vorherigen Treffen fanden sich zahlreiche Landmaschinen ein. Zu den rund 180 Traktoren kamen unter anderem ein Feuerwehrauto und Motorräder.

Der älteste Traktor ist von 1937

Bereits am Vorabend traf der erste Teilnehmer Stefan Engel ein. Er war mit einem Gespann aus Traktor und Wohnwagen aus Türkheim angereist. Die weiteste Anreise hatte Norbert Jehle mit 92 Kilometern aus Kirchhaslach. Prämiert wurde auch Xaver Kiderle aus Seeg mit seinem Deutz aus dem Jahr 1937 als ältestes Fahrzeug.

Von der Technik beeindruckt

Michael Gast aus Eisenberg ist ein treuer Teilnehmer des Treffens, er ist seit dem ersten dabei und hat noch keines versäumt mit seinen beiden Traktoren, einem Deutz 3005 und einem Reform Muli40. Für ihn als gelernten Mechaniker ist es faszinierend, mit welchen einfachen technischen Mitteln früher in der Landwirtschaft gearbeitet wurde. Deshalb kommt er auch gerne nach Pfronten, um sich mit anderen Traktoristen auszutauschen. Auch die super Stimmung trägt hierzu bei, denn es ist, wie man an der vielschichtigen und großen Anzahl an Besuchern sah, nicht nur ein Vatertagstreffen, sondern vor allem ein Familienfest bei dem alle ihren Spaß haben. Für die Unterhaltung sorgen die verschiedensten Musikanten, die mit ihren Instrumenten bereits zum Frühschoppen aufgespielt haben und in wechselnder Besetzung entweder auf der Bühne oder an einem anderen Eck mit ihren Instrumenten für Stimmung sorgten. Neben der üblichen Versorgung mit Grillwürstchen und Steak wurde das legendäre Kesselfleisch angeboten, das neben dem Prager Schinken zu den kulinarischen Höhepunkten des von den Schützen veranstalteten Festes gehört. Bei wunderschönem Wetter wurde bis in den Abend vergnügt miteinander gefeiert.