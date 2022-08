Energiesparen in Schwangau: An Schloss Neuschwanstein geht die Außenbeleuchtung aus

Der Gemeinderat Schwangau beschließt: Schloss Neuschwanstein wird nachts nicht mehr beleuchtet. Auch im Nachbarschloss wird es dunkel. Das steckt dahinter.

01.08.2022 | Stand: 21:04 Uhr

Die Kommunen ringen in diesen Tagen mit Entscheidungen und Überlegungen zum Energiesparen. In Schwangau im Ostallgäu ist am Montagabend eine Entscheidung von symbolischer Strahlkraft getroffen worden: Am Schloss Neuschwanstein gehen nun nachts die Lichter aus - das Schloss wird also erstmal nicht mehr von außen angestrahlt. Das hat der Gemeinderat in einer knappen Entscheidung (6:7) beschlossen. Bürgermeister Stefan Rinke hatte zuvor die Gemeinderäte darüber informiert, dass der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der für das Nachbarschloss Hohenschwangau zuständig ist, dort ebenfalls entschieden hat, die Lichter auszuschalten. Hintergrund ist die anhaltende Energiekrise mit bisher unabsehbaren Folgen.

Schwangau: An Schloss Neuschwanstein bleibt die Außenbeleuchtung nachts aus

Rinke wies vor der Entscheidung daraufhin, dass auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entschieden hat, das Licht an seinem Berliner Amtssitz runterzufahren: Abgesehen von Ausnahmen, wird Schloss Bellevue nicht mehr beleuchtet. Zwar wies Bürgermeister Rinke daraufhin, dass die Beleuchtung an Schloss Neuschwanstein 2020 erneuert wurde.

Die LED-Strahler verbrauchen jetzt nur noch so viel Energie wie etwa drei Bügeleisen. Rinke wollte anschließend von den Gemeinderäten wissen, was diese davon denken. In der Diskussion wurde deutlich: Ein Teil der Räte sah sich durch dieses Argument bestärkt, die Beleuchtung nicht abzuschalten. Ein anderer Teil befürwortet diesen Schritt und verweist darauf, dass andere Gebäude ebenfalls nachts dunkel bleiben. Ein Problem: Den Bürgerinnen und Bürgern sei unter umständen nicht klar, dass die moderne Beleuchtung am Schloss nur wenig Energie benötige.

Gemeinderat Schwangau: Diskussion darüber, ob die Lichter am Königsschloss ausgehen sollen

Ab wann exakt die Außenbeleuchtung abgeschaltet wird, ist in der Sitzung noch nicht gesagt worden. Der Gemeinderat hat aber beschlossen, die Außenbeleuchtung nachts auszuschalten - vorerst bis Herbst. Dann will man die Situation neu beurteilen.

(Lesen Sie hier, nach 1,5 Jahren ist die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein wieder geöffnet.)